Borut Pahor se je razgalil! Pokazal je 32 let staro fotografijo, na kateri ima oblečeno le  ...

Nekdanji predsednik republike vedno skrbi, da ostaja v očesu javnosti. Borut Pahor je tokrat sledilce na družbenih omrežjih presenetil s fotografijo iz mladih let, na kateri je precej skromno oblečen. Igra namreč odbojko na mivki v družbi politika, kasneje parlamentarnega in strankarskega kolega Aurelia Jurija.

»Joj, koliko časa mi že ni prišla pod roke kakšna stara fotka. Zato me je kot naročeno včeraj tegal urednik in novinar Primorskih novic Sašo Dravinec s to fotko iz leta 1992. Če se prav spomnim, je bil na portoroški plaži organiziran neki dogodek, kjer sva sodelovala s tedanjim koprskim županom Aureliem Jurijem. Oba suhcena, da naju skoraj ne vidiš, če dobro ne pogledaš.«

Preberite še: