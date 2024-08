Borut Pahor ujet v družbi lepe poslanke SDS (FOTO)

Ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je po državi potekalo več dogodkov. Na zavračanje vseh totalitarizmov je v Ljubljani opozoril tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor.

Pozno zvečer je poslanka SDS Eva Irgl objavila fotografijo, kjer pozira z nekdanjim predsednikom države. Kot je zapisala, je bil Pahor osrednji govornik ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov. Po njenih besedah je bil ključen njegov poziv vladi, »da naj popravi nedopustno politično in etično napako, ki jo je storila s tem, ko je pred časom odpravila dan spomina na žrtve komunističnega režima.«

Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, v Sloveniji obeležen od leta 2012, je Evropski parlament z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009. Za dan obeležitve so izbrali dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne.