Slovenski duhovnik: »Največje žrtve so tisti, ki morilce ljudi in režimske 'pralce in perice možganov' častijo kot junake«

Evropa danes zaznamuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, pri čemer so pri Evropski komisiji izpostavili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina, enotnosti, spoštovanja in demokracije.

Več dogodkov v spomin na žrtve totalitarnih režimov tudi v Sloveniji

Delegacija Študijskega centra za narodno spravo, Vojaškega vikariata Slovenske vojske in Nadškofije Ljubljana bo popoldan položila cvetje pred spominskimi znamenji v Ljubljani – ob spominski plošči pred ameriškim veleposlaništvom, pred zaporniškimi celicami na Beethovnovi in pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu.

Zatem bo v stolnici sv. Nikolaja potekala maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, sledila bo še akademija s slavnostnim nagovorom nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Ob tem bodo v nekdanjem taborišču Kidričevo na Štajerskem odkrili spominsko ploščo, posvečeno žrtvam medvojnega in povojnega nasilja.

»Največje žrtve so tisti, ki morilce ljudi in režimske pralce in perice možganov častijo kot junake«

Šef NSI, Matej Tonin je ob tem na omrežju X sporočil: »Danes obeležujemo evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov. Hkrati je to tudi simbolni dan opomina na zgodovinski dolg do vseh žrtev komunističnega režima, ki še vedno čakajo na dostojni pokop. Civilizacijska pravica do groba, ki jo moramo priznati vsakomur, ne glede na ideologijo in stran, na kateri se je boril. 3450 žrtev, izkopanih v breznu pod Macesnovo Gorico, še vedno čaka na pokop. Želim si politične zrelosti in modrosti, da presežemo ideološke razprave ter končno pokopljemo vse naše mrtve. To bo pomembna simbolna točka narodove sprave in opomin prihodnjim generacijam na vse bolečine, če brat dvigne roko nad brata.«

Znani katoliški duhovnik Jože Plut Šorc iz Gorenjske pa je dodal: »Milijone žrtev totalitarizmov (komu., faši. in naci.) je umorjenih, nekateri 2x (se jih ne sme spominjati in pokopati); veliko ljudi je izgubilo polet, ker so se upognili (ne vsi!); največje žrtve so tisti, ki morilce ljudi in režimske 'pralce in perice možganov častijo kot junake.«