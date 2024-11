Anja s Kmetije spregovorila o tragični izkušnji, v njen objem se ni vrnil

Anja Malešič, tekmovalka s Kmetije, zaradi svojega pozitivnega značaja, kljub težkim izkušnjam v življenju, pozitivno vpliva na sotekmovalke in sotekmovalce. Še posebej lepo je tokrat o njej med pogovorom s Timom Novakom spregovorila Tamara Talundžić.

Povedala je, da jo občuduje, saj kljub izredno težki preizkušnji, ko je v tragični prometni nesreči izgubila ljubezen svojega življenja, ostaja pozitivna in nasmejana.

Tamara Talundžić in Tim Novak FOTO: Voyo, Zaslonski posnetek

»Dokazala je, da je prava borka.«

»Imam zelo veliko spoštovanje do nje. Ne pokaže svoje šibkosti, vsako stvar obrne na hec. Ne vem, od kod Anja črpa to moč. Mislim, da jo moram vprašati za recept. Se mi pa zdi, da se v bistvu vsi tukaj nalezemo te njene energije, in brez nje ne bi bilo enako na kmetiji,« meni Tamara. Tim se je z njenimi besedami strinjal in povedal, da se je, ko je Anja premagala Stanislava Travnikarja, počutil, kot da bi zmagala njegova sestra. »Dokazala je, da je prava borka,« je zaključil Tim.

Ni se vrnil

Tamaro je ganila Anjina življenjska zgodba. Na družbenem omrežju Facebook smo na uradni strani šova Kmetija zasledili objavo: »Anja je v prometni nesreči izgubila svojega partnerja. Skupaj sta delala in živela v Avstriji, prometna nesreča pa se je zgodila, ko je želel obiskati družino v Bosni in Hercegovini. V njen objem se ni vrnil.«

