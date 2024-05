Ana Praznik ganila poslušalce: To je bil verjetno Nejc, ki nas je hodil pozdravljat

Ana Praznik, ki jo je slovenska javnost spoznala pred 22 leti, je zdaj voditeljica oddaje o prenovi domov socialno šiibkejših. Kot je povedala za ŠOKkast so snemanja oddaj čustveni vrtiljak, po katerih potrebuje kar nekaj časa, da si opomore.

Še veliko huje pa je bilo pred več kot dvajsetimi leti, ko se je skozi resničnosti šov uvrstila v glasbeno skupino Bepop. Bili so na vrhuncu slave, ko je v prometni nesreči umrl član njihove skupine Nejc Erazem.

Nejc se je smrtno ponesrečil samo štiri dni po izidu prvega albuma leta 2002. Kot motorist je bil udeležen v prometni nesreči, in čeprav sam ni storil nobenega prekrška, je štiri ure po nesreči v novomeški bolnišnici umrl. Nejc se v šov Popstars zaradi svoje mladoletnosti sploh ne bi smel prijaviti, a so zanj naredili izjemo, saj so v njem prepoznali potencial.

Ana Praznik je v pogovoru z evropsko poslanko Ireno Jovevo spregovorila o času po Nejčevi smrti: »Ko je Nejc umrl, je ... Kadarkoli smo se mi štirje dobili, kjerkoli je to bilo, ali je bilo to zunaj ali je bilo to notri v kakšni dvorani, na kakšnih plesnih treningih, vedno je priletela čebela. Vedno.« Spraševali smo se, kaj dela tu čebela, je povedala in še »bili smo v kleti, nekje brez oken, ko smo imeli trening in smo se samo spogledali in si rekli OK, Nejc, we got it. Približno pol leta se je ta čebela prikazovala, kjerkoli smo mi bili skupaj. Malo je bilo na trenutke ‘spooky’, ampak hkrati pomirjujoče.«