Neupravičeno priprt, za trpljenje 22 tisoč evrov

Za Edina Žunića se po več kot 11 letih od dogodka, ko se je moral boriti za svoje življenje, le počasi končuje njegova dolgoletna sodna zgodba. Sprva je bila ta zanj zelo obremenjujoča, saj mu je tožilstvo očitalo, da je 12. februarja 2013 zvečer na odcepu Prežganje ob cesti Besnica–Veliko Trebeljevo hotel ubiti Dauta Nezovića. Do prelomne odločitve vrhovnega sodišča marca 2018 je veljalo, da je v škodo Nezovića zagrešil poskus uboja v prekoračenem silobranu v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. In da si zasluži tri leta in dva meseca zapora. Vrhovni sodniki so odločitev nižjih sodišč razv...