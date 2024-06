Tretja generacija in trije pogoni

Model peugeot 3008 je bil včasih nišni avto, potem je v dosedanji drugi generaciji naredil velik korak naprej v všečnosti in priljubljenosti. Zdaj je spet drugačen, na novi osnovi, ta omogoča tako hibridni kot priključnohibridni in električni pogon. Dizelskega motorja ni več.

Novi peugeot 3008 je dolg 454 centimetrov, devet več kot doslej, s 164 centimetri je malce višji, predvsem pa je širši, 189 centimetrov pomeni pet več kot prej. Še vedno ga označujejo za športnega terenca, deluje dokaj robustno, s strmim zadkom prtljažnika, zadaj daje kar malce škatlast vtis. Spredaj izstopajo zelo posebne luči, ki naj bi bile tudi zelo zmogljive in samodejno prilagodljive.

V notranjosti je še naprej armaturna plošča nad volanom, zdaj je to del podolgovatega ekrana z dvema zaslonoma, levi se upravlja s tipkami na volanu, desni na dotik. Sprednja sedeža sta bogato nastavljiva, malce francosko tesna, zadnja klop je korektno prostorna, deljiva je v koristnem razmerju 40/20/40, slabše je, da ni vzdolžno pomična. Prtljažnik v osnovi sprejme 520 litrov.

Elektrificirani pogoni

Novinec je pripravljen na platformi, imenovani STLA medium, ki omogoča različne pogone. Peugeot 3008 je lahko povsem električen z motorjem z močjo 157 kW, baterijo s 73 kWh in uradnim dosegom več kot 500 kilometrov. Polnjenje z izmeničnim tokom bo možno z močjo do 11 kW, na enosmernem toku pa so jo povečali na 160 kW. Prihodnje leto pride izvedba še z zadnjim električnim motorjem in štirikolesnim pogonom, napovedujejo pa še močnejši sprednji pogon in večjo baterijo z zmogljivostjo 98 kWh. Pri tej obljubljajo doseg 700 kilometrov, kar je sicer treba jemati z rezervo.

Peugeot 3008 je lahko tudi hibrid, ki združuje 1,2-litrski bencinski (100 kW) ter manjši električni motor (21 kW), v katerega je vgrajen šeststopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama. To jesen bo nared še priključni hibrid, ki bo imel bencinski motor s štirimi valji in prostornino 1,6 litra (moč 143 kW), večjo baterijo z 21 kWh in doseg samo na elektriko do 75 kilometrov. Za prenos na sprednji kolesi bo skrbel sedemstopenjski samodejni menjalnik. Polnjenje bo le z izmeničnim tokom.

Kot hibrid peugeot 3008 stane od 33.000 evrov, električna izvedba z manjšo baterijo in sprednjim pogonom pa 45.000. Električni model naj bi predstavljal desetino prodaje. Priključni hibrid ne bo dosti cenejši od električne izvedbe.