Muca copatarica v animirani obliki

Mariborski režiser in animator Rok Predin, sin rockerja Zorana Predina, je na 65. rojstni dan Muce copatarice pripravil 10-minutno animacijo, torej risanko o eni najlepših in najbolj znanih slovenskih pravljic, ki jo je Ela Peroci izdala davnega leta 1957. Muca copatarica je doživela številne ponatise, a je ohranila svoj prvotni videz, ki si ga je zamislila ilustratorka Ančka Gošnik Godec, ki je v začetku junija dopolnila častitljivih 97 let.

Rok Predin je v družbi Muce copatarice in otrok razrezal torto. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Skupaj z bratom Andrejem in njunima družinama, ki vokalno ali pevsko sodelujeta pri produkciji animiranih filmov, tvori produkcijsko skupino StaraGarda, pravljico v animirani obliki pa je ustvaril predvsem zato, ker je Muca copatarica v njegovo življenje ponovno stopila z rojstvom hčera, pa tudi, ker je zgodba lepa, poučna in še vedno zelo dobra. »​Ančka Gošnik Godec je takoj privolila v animacijo, prišla pa je tudi na premiero, kar nas je še posebno osrečilo,« je poudaril Predin, ki ga je svetovna javnost spoznala pred 12 leti, ko je za eno največjih glasbenih skupin vseh časov, Rolling Stones, ustvaril dva videospota. M. P.