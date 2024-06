Gregor Ravnik v ŠOKkastu: Izbral je sebe (VIDEO)

Večkrat lahko preberemo, da je zagotovo eden najbolj pevsko nadarjenih v njegovi drugi službi, saj kot stomatolog skrbi za lepe nasmehe. Gregor pa doda, da je kar nekaj njegovih zdravstvenih kolegov zelo pevsko in glasbeno nadarjenih, z eno izmed sošolk sta bila sošolca tudi na akademiji za glasbo. Vseeno pa je zobozdravniški stol sedaj v drugem planu, saj se je z vsem srcem podal na samostojno pot in začetku letošnjega leta izdal album z naslovom Med nama, ki je že navdušil številne oboževalce, saj so pridno obiskovali koncerte v začetku letošnjega leta. Prav v preteklem tednu pa je v svet poslal nov videospot za pesem Vzemi kar imam, ki je poletno obarvana in zelo priljubljena pri njegovih oboževalcih.

Iz opere v pop vode

Glasba ga spremlja že od malih nog, saj sta tako mama kot oče povezana z glasbenim ustvarjanjem. Mama je učiteljica glasbe, oče pa trobentač. Kljub glasbeni podkovanosti pa niso bili nikoli preveč kritična pri njegovem udejstvovanju in so ga izjemno podpirali. Sicer je začel s pop petjem potem pa ga je življenje peljalo v operne vode. »Kot otrok sem raje prepeval pop pesmi, potem pa je bila v glasbeni šoli edina opcija, da se usmerim v klasično petje, saj ni obstajala smer pop.« Za svoje ustvarjanje pa je že prejel številne nagrade, največji veter v jadra njegove solo kariere pa je bila lanska zmaga na Melodijah morja in sonca s pesmijo Torek.

Konec marca je sporočil, da se poslavlja od sodelovanja v Triu Vivere, kjer je živel svoje glasbene sanje:»Dragi moji, življenje nas včasih pripelje do razpotja, ko se moraš odločiti, kam bo tvoja pot vodila naprej. Vsega lepega je enkrat konec in tako se je tudi moja pot s Trio Vivere končala,« je takrat zapisal. »Postavljen sem bil pred odločitev in odločil sem se za sebe,« nam je povedal o odločitvi, da se poda na samostojno pot.

Gregor Ravnik je v svet poslal nov videospot za pesem Vzemi kar imam. FOTO: Marko Feist

Potovanja so njegova velika strast

Kadar si v natrpanem urniku vzame čas zase, ga najraje preživi s prijatelji ali pa se poda na potovanje v oddaljene kraje. »Potovanja so zame trenutek, ko odklopim vse in si nabiram energijo za novo ustvarjanje.« Tam preizkuša kulinariko in razkril nam je kar vse so že okusile njegove brbončice. Vedno pa se zgodi kakšna dogodivščina, ki je sestavni del potovanj. Zelo si želi raziskati Mehiko in Japonsko, v preteklosti pa ga je nadvse navdušil Iran. »To je bilo zame najlepše potovanje, ker so bili ljudje tako srčni in tako dobri, da si sploh ne moreš predstavljati.« Sicer pa ima rad, da so stvari na potovanjih organizirane.

Spregovoril je tudi o prijateljstvu s pevko Raiven in zakaj je v njegovi rani mladost na obisk pogosto prišla Anika Horvat. Vsekakor zanimiv pogovor, ki vam ga priporočamo v poslušanje.

