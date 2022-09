V spomin na Nejca Erazma: pred 20 leti je za vedno zaprl oči

Ko so se leta 2019 Ana Praznik, Alenka Husič in Tinkara Fortuna odločile obuditi skupino Bepop, so ob prvem nastopu na Dolenjskem obiskale družino nekdanjega člana skupine Nejca Erazma, ki se je pred drugo turnejo Popstars smrtno ponesrečil med vožnjo z motorjem. Družina je s člani skupine ohranila stike, ob obisku pa je damam Nejčeva sestra Eva zaigrala in zapela pesem skupine Queen Bohemian Rhapsody.

Navdušene nad njenim talentom so bile odločene, da bodo enkrat kaj ustvarile skupaj. Prva priložnost se je ponudila maja letos, na zabavi Popstars United v ljubljanski Cvetličarni, kjer so dame Evo pripeljale na oder kot gostjo presenečenja. Spremljala jih je na klaviaturah, skupaj so zapele zimzeleno pesem Moje sonce in požele izjemen aplavz.

»Eva je izjemno nadarjena, lepo poje in igra klavir. Ko nam je prvič zapela, smo onemele in bile navdušene. Dobile smo idejo, da bi jo povabile k sodelovanju, da bi tudi zapela z nami na koncertu, in tako je nastala ta različica pesmi. Kljub mladosti je profesionalka, lepo je delati z njo, v njej pa vidimo tudi veliko podobnosti z Nejcem,« pravijo Bepopovke.

Skupina Bepop pred dvajsetimi leti, v času svoje največje slave FOTO: INSTAGRAM

Eva je zdaj stara točno toliko, kot je bil Nejc, ko je bil izbran v skupino, in sicer bo novembra dopolnila 18 let. Se pa z Nejcem nista nikoli srečala, saj se je rodila šele dve leti po njegovi smrti. Bepop ob dvajseti obletnici Nejčeve smrti v svet pošiljajo novo različico pesmi Moje sonce. Ta teden mineva natanko dvajset let od tragičnega dogodka.