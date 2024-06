Srb vprašal Slovence, kaj je razlika med Ljubljano in Beogradom, usuli so se komentarji

»Sem Srb, ki se želi preseliti v Ljubljano. Zanima me, ali je kdo od vas že živel v Beogradu in kako bi mesto primerjali z Ljubljano,« je uporabnik ene največjih spletnih platform Reddit vprašal souporabnike. Zvrstilo se je mnogo odgovorov, nekaterih od njih pa bodo Srbu zagotovo pomagali pri odločitvi, ali je Ljubljana zanj primeren kraj za življenje.

Navajamo le nekaj komentarjev:

• »Živel sem v Beogradu dvanajst let, v Ljubljani pa sedemnajst. Pogrešal boš: nakup alkohola po 21. uri, beograjsko pljeskavico in palačinke, 24 ur odprte trgovine, nočni javni prevoz, zabave ne glede na dan v tednu, slave. Ne boš pogrešal: zelo klorirane vode, smog, ura in pol do službe (v tem času si že na obali), težave s parkirišči (v Ljubljani je tudi problem, ampak ne tak kot v Beogradu), umazanih pločnikov, občasen občutek strahu, ko se sprehajaš domov sam ob 2. uri zjutraj. Tako Beograd kot Ljubljana imata svoj čar, ampak če povzamem: Beograd je veliko mesto, ki ne spi, Ljubljana pa izjemno čisto, manjše mesto.«

• Ljubljana ti bo všeč, če si bolj »novosadski«, s tem da si iz Ljubljane v pol ure v naravi, eno uro na morju in v štirih na Dunaju ali v Milanu. V Beogradu, ki je večji in ima več vsega, predvsem prometne neurejenosti, pa vsak premik izven mesta zahteva, da tam tudi prespiš.«

• »Ne vem, kako je v Beogradu, ampak pri Ljubljani je zagotovo minus jutranja megla, ki je za nelokalca lahko izredno naporna in depresivna. Menim, da je to za mnoge kulturni oz. podnebni šok«.

• »Ni primerjave, enostavno sta preveč različna mesta. Beograd je precej večje mesto, kar s sabo povleče določene značilnosti, Ljubljana pa kar precej manjše, kar tudi pogojuje določene karakteristike. Denimo, obe mesti sta vsak po svoje kozmopolitski, a po drugi strani malomeščanski in tudi zaplankana. Beograd »mesto, ki ne spi«, medtem ko Ljubljana spi. V Beogradu so bolj urejene storitvene dejavnosti, v Ljubljani je v ospredju čistoča.«

• »Nikoli nisem živel v Beogradu, ga pa pogosto obiščem. Predlagam, da preden se odločiš za selitev, prideš in pogledaš, ali ti Ljubljana odgovarja. V Ljubljani je sicer slabše organiziran javni promet, imaš pa večji občutek varnosti, več je zelenja in manj nastlane gradnje, skratka bolj miren način življenja od beograjskega«.

• »Meni je v Ljubljani mnogo bolj prijetno in sproščeno živeti kot v Beogradu. Več možnosti imaš za obisk narave in potovanj v druge evropske države. Idealno bi bilo živeti dva meseca v Ljubljani in nato sedem dni v Beogradu, in tako ti ne bo nič manjkalo. Blizu je.«

• »Pred petnajstimi leti sem se preselila iz Beograda. Ni primerjave med mestoma, saj sta si povsem različna in tudi v ljudeh in navadah. Tudi v Ljubljani je onesnaženo ozračje, zato ne padaj na propagando. Tudi gneče na cestah so grozne. Načeloma si na morju v eni uri, ampak ne od maja do oktobra. Večji del leta sta megla in dež. Spontanosti skoraj da ni in že v petek načrtuješ, kaj boš jedel v nedeljo ob treh popoldne, ker trgovine ne delajo. V mestu zvečer ni življenja, da pa o ljudeh ne izgubljam besed.«

