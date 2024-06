Dragotin odšel neznano kam

Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili okoli 14:30 obveščeni o pogrešani osebi Dragotinu Peternelju. Star je 78 let in prihaja iz Podlubnika v občini Škofja Loka.

Dragotin Peternelj je visok okoli 170 cm, suhe postave, plešast, na glavi je imel moder klobuk, oblečen je bil v beš kratko majico, sivo velur jakno, temno modre hlače in obut v črne pohodniške čevlje, znamke Alpina. Na levi roki ima tetoviran napis »JNA«. Na levi roki je imel tudi srebrno ročno uro.

Nazadnje je bil viden danes nekaj pred 8. uro, na območju naselja Trnje v Škofji Loki.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, policija javnost naproša za informacije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka na (04) 502 37 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.