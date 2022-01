Se spomnite Nejca iz Bepopa? Objavljeni še nikoli videni posnetki pokojnega pevca

Bepop (Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husić) so na radijske postaje in televizije že poslale skladbo in videospot Brez kril, s čimer so začele celoletno praznovanje 20-letnice delovanja skupine Bepop in 20. obletnico projekta Popstars, ki jih je izstrelil med naše največje zvezde.

V njem ne manjka nostalgičnih posnetkov izpred dveh desetletij, na katerih lahko vidimo tudi pokojnega Nejca Erazma. Njega in preostali del ekipe lahko tako v videospotu spremljamo na avdicijah, intervjujih, v zaodrju, pri snemanju albuma, itd.

17-letni Nejc Erazem. FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Tragična nesreča, ki je pretresla Slovenijo

Nejc se je smrtno ponesrečil samo štiri dni po izidu prvega albuma (leta 2002). Kot motorist je bil udeležen v prometni nesreči, in čeprav sam ni storil nobenega prekrška, je štiri ure po nesreči v novomeški bolnišnici umrl. Na pogreb je prišlo čez 150 ljudi, večina izmed njih so bili goreči oboževalci skupine in predvsem mladega pevca, ki se v šov zaradi svoje mladoletnosti sploh ne bi smel prijaviti, a so zanj naredili izjemo, saj so v njem prepoznali potencial.



