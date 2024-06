Po koncu šova smo poklepetali s Tino: Zadnja oddaja je tudi mene pustila odprtih ust

Prejšnji teden se je zaključila 3. sezona hrvaške različice eksperimenta Poroka na prvi pogled. V zadnji oddaji je Primorka Tina Blašković pustila vse brez besed, celo strokovnjake. Ljubezenska pravljica, ki sta jo pisala z možem Tiagom, se je v trenutku spremenila v nočno moro. Brazlicem je namreč po prepriu, o katerem imata vsak svojo plat zgodbe, spakiral kovčke in odšel brez slovesa.

Tina zdaj po koncu predvajanja šova priznava, da si je zdaj nekoliko oddahnila. Med drugim smo jo vprašali tudi, v kakšnem odnosu sta s Tiagom zdaj in kaj se je dogajalo na tisti usodni večer, ko sta se sprla.

Zadnja oddaja je verjetno marsikoga pustila odprtih ust, saj ste bili vidno prizadeti. Kako se počutite zdaj, ko je vsega konec?

Zadnja oddaja je tudi mene pustila odprtih ust, ko sem doma sebe in njega gledala na ekranu. Tam na snemanju se nisem sploh toliko še zavedala, da je na »reunion« prišla popolnoma druga oseba, ki je jaz sploh ne poznam. Od vsega sedaj čutim največ olajšanje; da ne izgubljam časa, da je snemanja konec, da se oddaja več ne predvaja in predvsem, da je zgodba bila toliko jasna na TV, da mi je ni potrebno veliko interpretirati sedaj, ko je vsega konec.

Sta bila s Tiagom kaj v kontaktu od snemanja zadnje oddaje?

Nisva ostala v kontaktu, niti kot prijatelja.

Kaj se je dogajalo tistega usodnega večera, ko sta se sprla?

Mislim, da so dogodki, ki sva jih podelila na kavču pred eksperti dovolj jasni. Za moje okuse se je tudi Tiago poslužil popolnoma napačnega načina komunikacije na kavču in v intervjujih, v kateri sama ne želim prisostvovati. Vesela pa sem, da so gledalci videli na kameri, kdo je bil iskren in kdo je manipuliral.

Kaj ste se naučili iz te izkušnje? Bi se še kdaj prijavili v tovrsten šov?

Na ta tovrstne ljubezenske šove se ne bi prijavila več, ker je to bilo res izredno naporno. Od snemanja je že eno leto in je gledanje pretekle verzije sebe zelo emocionalno izčrpajoče. Nisem pa iz šova odšla z grenkim priokusom, ker še vedno verjamem v ljubezen in mislim, da je to ena čudovita vrednota, h kateri se vsi zavedno ali nezavedno nagibamo.