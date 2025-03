Že deset let dela v zdravstvu, a česa takšnega ne pomni: »Dragi pacienti, žal mi je«

Da je stanje v slovenskem zdravstvu več kot alarmantno, je jasno že nekaj časa. Še posebej so zadnjih nekaj mesecev na udaru urgentni centri, kamor se bolniki obračajo tudi zaradi manj resnih stanj, ko denimo ne pridejo do osebnega zdravnika. Na urgenci ljubljanskega kliničnega centra so konec januarja morali zaradi povečanega obiska celo aktivirati načrt za množične nesreče, že takrat pa so ljudi pozvali, naj urgence ne obiskujejo zaradi ne nujnih stanj, ki niso življenjsko ogrožajoča.

Te dni o močno povečanem obisku urgentnih centrov poročajo tudi z različnih delov Štajerske. Še posebej hudo pa je menda v Mariboru. O tem priča zapis ene od zaposlenih na urgentnem centru mariborskega kliničnega centra, kjer se, kot pravi, soočajo z velikim pomanjkanjem kadra, zaradi česar ne trpijo le močno preobremenjeni zaposleni, temveč tudi in predvsem bolniki. Vse skupaj je šlo menda tako daleč, da zaposleni, sicer predani zdravniki, zdravniki s srcem in dušo, ki si želijo le pomagati, enostavno ne zdržijo več.

Na urgenci ostajajo več dni

»Klinika za interno medicino je zadnjih nekaj mesecev prezasedena oz. tako vsaj trdijo. Ljudje ostajajo v urgentnem centru zaradi določenih izolacij oz. okužb po več dni; včasih dva ali tri, včasih kar pet. Kader zdravstvene nege je potrebno primerno razdeliti že ob začetku dela. Nekdo, ki je za to zadolžen, pregleda reanimacijske sobe, da so pripravljene v primeru urgence za oskrbo najnujnejših funkcij, ki jih človek potrebuje, da ga ohranjajo pri življenju. Preverimo skladišče, zdravila, napolnimo prazne predale z materiali, skrbimo za paciente, izvajamo posege, postopke, vozimo paciente na preiskave, pripravljamo jih na sprejem, operacije itd. Medtem, ko se trudimo oskrbeti vse paciente, ki so že tukaj, nam reševalci in tiraža hkrati najavljajo nove prihode pacientov, ki so nujni,« je stanje na mariborski urgenci opisala tam zaposlena, ki svoje identitete sicer ni razkrila, zapisala je le, da ima »že več kot deset let izkušenj z delom v zdravstvu«, razmer, kakršne so zdaj, pa ne pomni.

Tako kot prodajalka v trgovini ni kriva, da so cene živil tako visoke in slabe kvalitete, tako tudi mi nismo krivi za vse tegobe, ki se dogajajo zaradi sistema in navodil vodstva.

Zaradi preobremenjenosti, pomanjkanja časa, pomanjkanja postelj, kadra … ne avtorica zapisa niti njeni kolegi ne zmorejo za vse poskrbeti, kot bi si želeli, kljub temu, da »dajo od sebe 220 odstotkov«, kar jo boli. Zaradi sodelavcev in bolnikov.

»Gledam sodelavce, gledam zdravnike, gledam sebe, kako nam ugašajo moči, energija in upanje, da bo pa mogoče danes kaj drugače in se bomo lahko posvetili le urgentnim primerom in paciente spravili pravi čas na oddelke,« nadaljuje zapis.

Preobremenjenih zdravstvenih delavcev menda nihče ne jemlje resno, nihče jih ne sliši, še manj upošteva. »Vodstvo UKC enostavno nima ušes za naše potrebe in želja; za potrebe in udobje pacientov. Namesto tega, da bi nas poslušali, nas utišajo z statističnimi podatki o številu zaposlenih, ki jih imamo v primerjavi z oddelki,« pravi avtorica.

In nadaljuje: »Vendar se ne zavedajo koliko rok je potrebnih, kadar poteka ranimacija pacienta ali celo več pacientov, koliko rok je potrebnih za nadzor in oskrbo že obravnavanih pacientov, koliko rok je potrebnih še za odprtje dodatnih opazovalnic, koliko rok je potrebnih za opravljanje triaže, ambulant, delovanje mavčarne in operacijskih dvoran.«

Opravičilo bolnikom

Obupana zaposlena je zapis izkoristila tudi za opravičilo bolnikom: »Dragi pacienti, žal mi je, da naš neorganiziran sistem vpliva najbolj na vas. Žal mi je vsakič, ko preberem ali slišim kritiko, da čakate zaradi nas; da imate občutek, da zaradi tega slabo opravljamo svoje delo. Žal mi je, da naš poklic ni dobro cenjen in plačan, da bi lahko primerno izobraženi ljudje uporabili svoje roke v zdravstvu in ne v drugih strokah. Žal mi je. Vendar pa tako kot prodajalka v trgovini ni kriva, da so cene živil tako visoke in slabe kvalitete, tako tudi mi nismo krivi za vse tegobe, ki se dogajajo zaradi sistema in navodil vodstva.«

Po pojasnila smo se obrnili na vodstvo UKC Maribor, njihove odgovore bomo objavili tako, ko jih dobimo.