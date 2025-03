Z novim mesecem višje cene elektrike – konec vladne regulacije prinaša občutne spremembe

S 1. marcem so stopile v veljavo nove redne cene elektrike, ki jih je po koncu vladne regulacije objavil tudi Petrol s svojo hčerinsko družbo E3. Cene so v primerjavi z zadnjimi reguliranimi približno 50 % višje, a hkrati do četrtino nižje od prejšnjih rednih cen, ki so veljale pred državno regulacijo.

Višji stroški za gospodinjstva

Po novem bodo gospodinjski odjemalci elektriko pri Petrolu plačevali po naslednjih cenah (brez davkov in dajatev):

Večja tarifa (VT): 127,95 €/MWh

Manjša tarifa (MT): 107,95 €/MWh

Enotna tarifa (ET): 117,95 €/MWh

Podobne cene veljajo tudi pri družbi E3, kjer je cena paketa Zeleni enaka Petrolovemu rednemu ceniku, v paketu Preprosti so nekoliko višje, v paketu Udobni pa znaša enotna tarifa 119,95 €/MWh.

Kaj to pomeni za položnice?

Po navedbah Petrola naj bi novi cenik nekoliko podražil stroške za elektriko v primerjavi z začetkom leta, ko je bila omrežnina začasno znižana z vladnim posegom. Hkrati naj bi bili stroški nižji od povprečja med januarjem in septembrom lani ter nižji od računov v novembru in decembru 2023.

Ob koncu regulacije cen elektrike so se cene pri vseh ponudnikih prilagodile tržnim razmeram. Kljub temu ostaja vprašanje, kako se bodo gibale v prihodnjih mesecih, saj so na evropskih trgih še vedno višje kot pred energetsko krizo.