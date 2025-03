Huda prometna nesreča: voznica (77) na prehodu za pešce zbila otroka na skiroju

V torek popoldne je v Novi Gorici prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena 77-letna voznica osebnega vozila in mlajši voznik električnega skiroja. Nesreča se je zgodila ob 14.49 na Cankarjevi ulici, ko je voznica avtomobila trčila v otroka na e-skiroju, ki je prečkal prehod za pešce oziroma kolesarsko stezo.

Po podatkih Policijske uprave Nova Gorica sta se oba udeleženca pred prehodom za pešce sprva zaustavila in nato speljala hkrati. Medtem ko je voznica avtomobila nadaljevala pot proti središču mesta, je s prednjim desnim delom vozila zadela v levi bok otroka na skiroju. Po trčenju je otrok padel na vozišče, pri čemer ni uporabljal zaščitne čelade.

Otroka odpeljal rešilec

Mimoidoči in voznica so mu takoj priskočili na pomoč ter poklicali reševalce. Ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica je poškodovanega otroka oskrbela na kraju nesreče in ga z reševalnim vozilom prepeljala v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici. Po prvih informacijah je utrpel hujše poškodbe noge.

O dogodku so bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Policija je proti 77-letni voznici sprožila kazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Preiskava primera še poteka, policisti Postaje prometne policije Nova Gorica pa bodo po zbranih dokazih podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.