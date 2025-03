Pestro na Dolenjskem: 75-letnik vozil pijan, 38-letnik za volanom zadrogiran

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa na območju Jerneje vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so 38-letnemu vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili preliminarni hitri test, ki je potrdil sum vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Da bi sum potrdili, so odredili tudi strokovni pregled. 38-letniku so zasegli tudi manjšo količino rjave prašne snovi, za katero obstaja sum, da gre za heroin. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Povzročitelj nesreče pijan

V sredo nekaj po 13. uri so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri naselju Stara vas - Bizeljsko. Ugotovili so, da je 75-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 69-letni voznik. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je 75-letnik vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,63 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.