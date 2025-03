Slovenska narodnozabavna glasba žaluje. Umrl je ustanovni član znanega ansambla

Slovenska narodnozabavna glasba je ovita v črnino. Kot navaja veseljak.si, je v 59. letu umrl Franci Tišler, dolgoletni in soustanovni član, basist, baritonist Ansambla Gašperji, ki je nastal pred 40 leti.

Gašperji so v tujini znani pod imenom Die Jungen original Oberkreiner, ime pa odraža njihovo poslanstvo, da nadaljujejo glasbeno tradicijo Ansambla bratov Avsenik in igrajo skladbe v značilnem Avsenikovem zvenu.

Gašperji so veliko bolj kot doma aktivni in prepoznavni v tujini, predvsem v Avstriji, Nemčiji in Švici, torej v nemško govorečih deželah. V Sloveniji imajo le okoli petino svojih nastopov.