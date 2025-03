Pol ure po kavi hitite na stranišče? To ni dobro

Zakaj kava draži želodec, kako jo piti, da ne škodi prebavi, in katera vrsta kave je varna za uživanje.

Težava bralke: »Običajno pijem instant kavo enkrat na dan. Ko sem v službi, pijem espresso iz avtomata. Prej nisem imela težav po pitju kave, zdaj pa moj prebavni sistem reagira neprijetno.

Manj kot pol ure po pitju kave moram hiteti na stranišče. Začne me boleti želodec. Imam nujo in nato se počutim bolje, vendar je blato včasih videti nenavadno. Malo mi je nerodno o tem pisati, a raje napišem, kot da bi to osebno razlagala zdravniku.

Rada bi izvedela, zakaj mi kava draži želodec. Pijem jo brez mleka in sladkorja. Nisem mislila, da bi lahko navadna črna kava negativno vplivala na moje telo.«

Ali je kava škodljiva za želodec in črevesje? Ali jo morda pijem na napačen način?

Kako jo piti, da ne škoduje želodcu? Katera kava ne draži želodca? Morda bi morala biti bolj pozorna na vrsto kave, ki jo pijem? Ne vem, kako bi se izognila prebavnim težavam po pitju kave. Nočem se ji povsem odpovedati, saj je ne pijem veliko, a mi je zelo všeč. Nočem se odreči temu užitku čez dan.

Zakaj kava draži želodec?

Res je, da nekateri ljudje občutijo nelagodje po pitju kave. Najpogosteje gre za težave, povezane s prebavnim sistemom, kot so bolečine v želodcu ali driska, pa tudi s težavami živčnega sistema. Kateri so možni vzroki za slabo počutje po pitju kave?

Prvi možni vzrok je lahko preobčutljivost na kofein, ki ga vsebuje kava. Ta se najpogosteje kaže kot občutek tesnobe, tresenje rok, nespečnost, pa tudi prebavne težave. Kar zadeva draženje želodca, je to lahko povezano s prisotnostjo kislin v kavi, ki spodbujajo povečano izločanje želodčne kisline.

Drugi razlog je lahko prav kofein, ki prav tako spodbuja izločanje želodčne kisline. Pitje prevroče kave na prazen želodec lahko dodatno povzroči draženje želodca.

Žal veliko ljudi pozabi zaužiti kakšen obrok, preden popije svojo najljubšo kavo. Vendar ni razloga za obup, saj obstajajo alternative.

Pomembno je, da izberete drugo vrsto kave, na primer kavo v zrnju ali kavo z nizko vsebnostjo kisline, pa tudi druge napitke brez kofeina. Prav tako bodite pozorni na količino zaužite kave, da ne bi prišlo do predoziranja s kofeinom. Glavni vir tekočine čez dan bi morala biti voda, vendar se je, žal, zelo enostavno navaditi na kavo.