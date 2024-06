Po brutalnem napadu Zlatka se nam je oglasil Challe Salle

Poročali smo že o odmevnem sporu na slovenski hip hop sceni, ki sta ga zakuhala raperja Zlatko in Challe Salle. Slednji je med gostovanjem pri priljubljenem youtuberju Peru Martiću povedal nekaj krepkih na račun Zlatka, ta pa mu je vrnil s 7-minutno pesmijo, v kateri ne manjka kritik, žaljivk in obtožb na račun priljubljenega raperja.

Za odziv na težko pričakovano pesem Zlatka, v katerih ga med drugim obtožuje, da se mu gre le za zaslužek in oglede, omenja pa tudi nespodobna povabila mladoletnicam, smo se obrnili tudi na Challeta Salleta.

»Ne morem komentirati stvari, ki me ne zanimajo in jih ne spremljam. Fokusiram se na svoje delo in družino, imam še nekaj nastopov pred odhodom na dopust in organizacijo poroke. Drugače pa se je moja ekipa že večkrat srečala z lažnimi obtožbami na moj račun in raznimi poskusi kraje identitete in storilci so bili tudi kazensko preganjani. Enako bo v prihodnje, če bo to potrebno,« odgovarja glasbenik.