Ste videli, kako se je Denise Dame spravila na priljubljeno pevko? »Ne pozabi, da si v šovbiznisu, ne delaš na pumpi« (VIDEO)

Na družbenem omrežju TikTok se je znana Korošica Denise Dame spravila komentirat videz priljubljene pevke Tinkare Fortuna. Svetuje ji visoke pete, ozempic in botoks.

»Je to Tinkara iz Bepopa? Tinkara, zaradi katere sem se štiri leta kregala z mami, da sem lahko dala piercing v popi, da bom lahko zgledala tako kot ona. Moje otroštvo je uničeno v petih sekundah. Ne pozabi, da si v šovbiznisu, ne delaš na pumpi, ne prodajaš vozovnice na avtobusni postaji, da lahko zgledaš, kakor hočeš. Ampak delaš v šovbiznisu. Delaj Malinco v štiklah in s postavo, kakršno si imela v Bepop. Ne pa takole, mislim ... In da mi sličajno ne rečete, ona je že stara. Tudi Christina Aguilera ima preko štirideset let in izgleda bolje, kot je ...Tinkara, prosim te, daj gor 'štikle', skini teh dvajset, mal se našpricaj z ozem..., če treba in mal' več z botoksom in bodi zvezda.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. »'Nehi no nehi', pa kdo si ti no? En kup silikona pa botoksa, pššššt. Si zadnja, ko bi lahko pamet solila, sploh pa njej.«, »Tinkara je zate kraljica.«, »Tako se denar dela, ko si malo starejši«, »Čisto v redu je reklama s Tinkaro, vsak lahko izgleda, kot hoče in se počuti.«, »Tvoje otroštvo je bilo uničeno že dolgo pred Tinkaro, draga Denise!!!«, »Ženska je odrasla, je videti zdrava, nasmejana, je mama, ima tri hčerke, tukaj pleše pa poje z otroki, zakaj se danes to vedno manj ceni družinske in tradicionalne vrednote so še vedno to, kar je prav in naravno.«, »Tinkara je zadnje čase res zapuščena kmetica.«

Tinkara starletinih nasvetov ne bo upoštevala

Kot je Tinkara povedala v ŠOKkastu, ki sicer dotičnega posnetka še ni komentirala, je sama absolutno proti invazivnim lepotnim popravkom in svoja leta s ponosom sprejema. Kot pravi, s tem predstavlja tudi zgled svojim trem hčerkam. Več o tem in še mnogih zanimivih temah, si lahko ogledate v prihajajočem ŠOKkastu, ki bo na sporedu v ponedeljek.

Ni edina

Denise Dame se z nasveti, kako delovati na šov sceni, ni lotila le Tinkare Fortuna, temveč tudi drugih znanih Slovenk, kot sta Ksenija Kranjec in Nina Osenar.

Za komentar o blatenju prek družbenih omrežij smo prosili Ksenijo Kranjec, je za Slovenske novice povedala: »Nimam posebnega komentarja, saj nimam časa, da bi se osredotočila na ljudi brez ciljev in napredka. Takšne osebe niso na moji ravni, in je škoda trošiti čas ter energijo na njih. Raje se osredotočim na tiste, ki so pripravljeni rasti in se razvijati, tako kot jaz. Te umetno ustvarjene drame so že dolgočasne in mislim, da so ljudem že preprosto dovolj. Lahko drami sama s sabo, je znana po tem in se po čem hujšem. 'Not my cup of tea' (to ni oseba, ki mi je všeč ali me zanima).«

