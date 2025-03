Slovenski skakalci v Trondheimu ubranili naslov svetovnih prvakov: »Res smo se izkazali!«

Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Trondheimu v velikem slogu ubranila zlato medaljo iz Planice. V napetem boju s favorizirano Avstrijo je odločilni skok prispeval Anže Lanišek, ki je s 138 metri v finalni seriji potrdil zmago.

Slovensko ekipo so sestavljali Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek, ki so na veliki skakalnici Granasen Avstrijce premagali za 13,4 točke, medtem ko so Norvežani za srebrno reprezentanco zaostali še 2,1 točke in osvojili bron. Nemčija, ena od favoritinj, je razočarala s petim mestom.

»Majico svetovnih prvakov iz Planice smo nosili ponosno in dali vse od sebe. Res smo se izkazali!« je bil po zmagi navdušen Lanišek, ki bo eden glavnih favoritov tudi na posamični tekmi v soboto.

Pot do zlata: Slovenija vodila že po prvi seriji

Lovro Kos je s 128,5 metra Slovenijo postavil na tretje mesto, za vodilno Avstrijo so naši zaostajali 7,3 točke.

FOTO: Jonathan Nackstrand Afp

Domen Prevc je nato s 135 metri odlično opravil svojo nalogo in reprezentanco popeljal v vodstvo pred Avstrijo in Norveško.

Timi Zajc je s 136,5 metra prednost ohranil, odločilen pa je bil skok Anžeta Laniška (137 m), ki je Sloveniji po prvi seriji prinesel 21,5 točke prednosti pred Avstrijo.

V finalu so slovenski skakalci zdržali pritisk in kljub dobrim skokom avstrijskih tekmecev obdržali prednost vse do konca. Laniškov zadnji skok (138 m) je Slovenijo potrdil kot svetovne prvake.

Slovenija še naprej med elito

Domen Prevc je s to zlato medaljo dosegel prvo ekipno zlato na svetovnih prvenstvih, saj je v ekipi zamenjal Žigo Jelarja, ki je bil del zmagovalne ekipe pred dvema letoma.

Tekmovanje v Trondheimu se nadaljuje, saj skakalke že danes čakajo kvalifikacije za petkovo posamično tekmo, kjer bo glavna favoritinja Nika Prevc, ki je že osvojila zlato na srednji skakalnici.