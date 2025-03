Jožef (53) umrl, Mojca in Melani zdaj sami s hipotekarnim kreditom (FOTO)

Ko smo nedavno pisali o nesrečni tričlanski družini iz Gorišnice na Ptujskem polju, nihče ni niti pomislil, da bo že en teden pozneje njihova velika stiska prerasla v tragedijo. Čeprav je huda bolezen dodobra načela telo 53-letnega Jožefa Voriha, je še vedno vladalo upanje, da ga le ne bo tako hitro iztrgala iz objema žene Mojca in hčerke Melani.

Pomagajmo! Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati družini Vorih iz Gorišnice, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Vorihove, sklicna številka 7274. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 boste prispevali 5 evrov, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER10 pa 10 evrov.

»Res je že nekaj časa hudo trpel, saj se je bolezen iz dneva v dan vidno stopnjevala, še posebej hudo je bilo zadnji teden. Bilo je nevzdržno in na koncu se je revež poslovil. Kljub vsemu pa niti zdaj, ko moram urejati različne papirje, ne morem dojeti, da Jožefa ni več med nami,« nam je s solznimi očmi razlagala Mojca, ki dodaja, da je bil Jožef duša in srce družine, spoštovali so ga tudi sodelavci, prijatelji in sosedje. Poslovil se je v četrtek, 20. februarja, okoli poldneva v ptujski bolnišnici, v družbi žene Mojce. Pet dni pozneje so ga pokopali na pokopališču v Vidmu pri Ptuju ob nekaterih drugih družinskih članih.

Žena dela v pekarni

Na težave družine Vorih nas je opozoril njihov sosed Bojan Jelen. »Nikoli do zdaj si nisem predstavljal, da bi se kdaj obrnil na vas in vaš sklad Ivana Krambergerja. Rad bi vam na kratko predstavil žalostno zgodbo in usodo soseda Jožefa Voriha in njegove družine, s katero živi v starejši hiši, ki jo je skozi leta obnavljal. Skoraj vse življenje je opravljal delo šoferja v mednarodni špediciji. Kupil je hišo, ki je bila v slabem stanju, in jo začel urejati skupaj z ženo Mojco in hčerko Melani.

20. februarja se je poslovil.

Vsa ta leta so nekako shajali, čeprav so živeli dokaj ločeno življenje zaradi narave dela, ki ga je Jože opravljal. Pred letom in pol je v njegovo življenje udaril tumor na požiralniku. Bolezen je napredovala hitro in Jožeta prisilila, da je ostal doma. Seveda so se s tem znatno zmanjšali mesečni denarni prilivi, dva kredita za hišo, položnice in drugi stroški pa so ostali,« nam je razlagal sosed in dodal, da hči Melani obiskuje srednjo lesarsko šolo v Mariboru, žena pa je zaposlena v bližnji vaški pekarni, kjer zasluži minimalni zajamčeni osebni dohodek.

Denarja vse manj

Prav skrbni sosed Bojan nam je potrdil žalostno novico, da Jožefa ni več. Žena in hči, ki sta zdaj ostali sami, pa našo pomoč potrebujeta še bolj, saj se lahko zgodi, da bosta zaradi hipotekarnega kredita ostali brez strehe nad glavo. Vdova Mojca upa, da bo vsaj delno pomagala zavarovalnica, vsekakor pa se jima je življenje še dodatno obrnilo na glavo. Zato bo mami in hčerki gotovo dobrodošel vsak evro, ki jima ga lahko nakažete v Krambergerjev sklad. Še vedno nihče ne more dojeti, da je bolezen zdravemu veseljaku, poklicnemu vozniku tovornjaka s skoraj 140 kilogrami, v sorazmerno kratkem času vzela skoraj polovico telesne mase. Sčasoma so se tudi družinski dohodki več kot prepolovili, finančne težave pa so zdaj še hujše.

53 let je bil star Jožef.

»Naša družina se je znašla pred težko situacijo, pri kateri je treba prositi za pomoč tudi javnost in dobre ljudi,« nam je pred slabim mesecem, ob podpori naprav za dihanje in govor, povedal Jožef. »Dokler sem bil zdrav in je lepa plača prihajala na račun, sem lahko najel hipotekarni kredit za nakup in obnovo hiše, zdaj pa je drugače, saj na moj račun priteče manj kot tisoč evrov, prav toliko, kolikor znaša obrok posojila,« nam je žalostno razlagal Jožef, ki je v dobrih časih na lizing vzel še nekoliko boljši avtomobil, nato pa ga je moral vrniti in prekiniti pogodbo. Dolg banki znaša še okoli 55.000 evrov. Zato, dragi bralke in bralci, če imate možnost, pomagajte Mojci in Melani iz Gorišnice, da bosta lahko spet zaživeli mirno življenje. Z vami jima bo zagotovo lažje.

Hrane ni mogel več požirati, zato so mu v želodec napeljali sondo. FOTO: Oste Bakal

Bolezen je hitro napredovala in Jožeta prisilila, da je ostal doma. FOTO: Oste Bakal