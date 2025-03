Zreli znajo pokazati čustva in nekateri moški so zapriseženi romantiki

Vsak spol ima predstave o drugem, pa vendar gredo moškim najbolj v nos naslednji predsodki.

Romantika

Večina žensk goji tiho pričakovanje, da bo njihov moški romantik, ki jim bo nosil rože, jim nežno šepetal ob večerji ob svečah in se spomnil vsake obletnice. Nekateri moški se za to potrudijo, res pa je, da so ženska pričakovanja iz leta v leto večja, kar je lahko zelo obremenjujoče.

Zvestoba

Prepričanje, da moški ne more biti popolnoma zvest, obseda številne ženske, pa tudi moške, a vendar ni preprostega pojasnila. Smo ljudje sploh monogamna bitja ali smo se samo prilagodili pravilom, ko gre za vprašanja zvestobe? Odgovor je odvisen od posameznika, veliko je takšnih, ki dokazujejo, da večna zvestoba ni mogoča, veliko pa si jih ne zna predstavljati drugačnega partnerstva.

Čustva

Moški morda res niso tako spretni in zgovorni, ko gre za izkazovanje čustev, zato pa poskrbijo, da namesto njih govorijo dejanja. Morda ne znajo najti primerne besede, ko žensko boli trebuh, bodo pa prinesli čaj in ji zmasirali stopala. Kakor koli že, ljubeči in zreli moški znajo pokazati čustva.