Največji materialisti horoskopa: ti znaki ne pristajajo na povprečno

Medtem ko nekateri uživajo v minimalizmu, so nekateri horoskopski znaki pravi mojstri pretvarjanja vsakdana v ekstravaganco. Zanje ljubezen do luksuza ni zgolj stvar okusa, ampak način življenja.

Predstavljamo štiri znake, ki si vedno prizadevajo za najboljše.

Bik

Biki ne le, da imajo radi lepe stvari – oni jih naravnost obožujejo. Če je nekaj drago, kakovostno in udobno, bodo našli način, da si to privoščijo. Njihovo življenjsko vodilo?

»Življenje je prekratko za povprečne stvari.« Njihov dom je videti kot luksuzni apartma, jedo hrano, vredno Michelinove zvezdice, in si ne pustijo privoščiti manj od vrhunskega. Kakovost zanje nima cene – in tega se strogo držijo.

Lev

Lev živi za to, da se sveti – dobesedno. Zlati detajli, dizajnerska oblačila, najnovejši tehnološki pripomočki – če ni opazno, ga ne zanima.

Lev uživa v pozornosti in točno ve, kako pritegniti poglede. Njegova mantra je preprosta: »Zaslužim si najboljše.« In to pričakuje tudi od drugih. Luksuz zanj ni razkošje, temveč nuja, saj mu omogoča, da sije v vsem svojem sijaju.

Tehtnica

Tehtnica ima izostren občutek za estetiko in njena omara je polna skrbno izbranih kosov, ki izžarevajo eleganco. Ne kupuje impulzivno, temveč premišljeno izbira dražje in prefinjene stvari.

Čeprav ne mara navlake, vedno najde prostor za nekaj luksuznega – sploh če se dobro poda v njen brezhibno urejen dom. Zanjo je pomembno, da je vse videti popolno, tudi če to pomeni »naključno« postavljanje luksuznih predmetov na družbena omrežja.

Radi si privoščijo le najboljše. FOTO: Mike Segar Reuters

Kozorog

Kozorogi ljubijo luksuz, a na preudaren in strateški način. Ne zapravljajo impulzivno, ampak vlagajo v prestižne stvari, ki odražajo njihov uspeh.

Drage ročni ure, nepremičnine ali ekskluzivna potovanja – vse, kar kupijo, ima dolgoročno vrednost. Ne bahajo se z razkošjem, a njihov status je viden že na prvi pogled – diskretno, a neizogibno.

Za te štiri znake velja, da ne pristajajo na povprečno – luksuz in udobje sta zanje prirojena potreba.