Dobrih tristo metrov nad Sevnico, na desnem bregu reke Save, leži vas Lukovec. Tamkajšnji kmetje obupujejo, pravijo celo, da so jih za talce vzeli divji prašiči. »Divje živali so velik problem za našo vas. Jeleni, srne, najhuje pa je z divjimi prašiči. Lovci so za letos že končali odstrel, prasci pa še vedno rijejo in rijejo,« nas s težavami seznani kmetovalec Branko Glažar. Nekaj let že delajo težave, lani so nam zmetali ven ves krompir, okoli 900 kilogramov. »Tu sta bila dva tropa: eden je štel 12 živali, a so jih pred dvema tednoma postrelili, drugi jih šteje 36. Ti so pa že pol Lukovca r...