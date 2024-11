Aleksandar Repić pokazal šokantne fotografije in posnetke iz zapora na Dobu (FOTO)

Aleksandar Repić, znan tudi pod vzdevkom Pici, je slovenski igralec in ustvarjalec spletnih vsebin, ki je bil v mladosti vpleten v tragičen dogodek; pri 15 letih je s prijatelji zanetil požar v baraki, ne da bi vedeli, da je v njej spal moški, ki je v požaru umrl.

Zaradi tega dejanja je bil obsojen na pogojno kazen. Kasneje je bil obsojen na zaporno kazen zaradi drugih kaznivih dejanj in jo prestajal v zaporu na Dobu.

Več let po prihodu na prostost pa je Repić sledilcem na Instagramu pokazal fotografije in posnetke, ki jih je posnel v zaporu, takrat pa tudi že objavil za ožje prijatelje. Ob tem je razkril še, da so mu kmalu po tistem telefon zasegli.

Repić je zaporno kazen prestajal tudi leta 2020, ko je bila Slovenija, tako kot ves svet, v primežu pandemije koronavirusa. Temu primerne so bile tudi njegove takratne objave na Instagramu.

Medtem ko je bil v zaporu, je imel nekaj dni pri sebi telefon. FOTO: Zaslonski posnetek.

Šale na račun epidemije v Sloveniji. FOTO: Zaslonski posnetek

Aleksandar Repić v zaporu. FOTO: Zaslonski posnetek

Posnetki iz zapora, ki jih je objavil Repić, pa prikazujejo tudi mlajše moške, ki so bili več kot očitno pod vplivom različnih substanc. Igralec se je ob tem sicer šalil, da je fante, ki so bili le napol prisebni, utrudil nogomet.