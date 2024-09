Morilec Žagar 12 ur na prostosti: do potankosti opisal, kako je »pospravil« župnika (VIDEO)

Igralca in ustvarjalca video vsebin Aleksandra Repića - Picija je Slovenija spoznala po norčijah, ki jih je s prijatelji objavljal na spletnih omrežjih, nekatere med njimi pa niti niso bile tako nedolžne. Na poti v zrelost je zagrešil marsikaj, kar ga je privedlo v navzkrižje z zakonom. Leta 2022 je prišel iz zapora, kjer je odslužil dvoletno kazen.

Prav na Dobu pa je očitno spoznal tudi morilca Ladislava Žagarja, ki je pred leti v mekinjskem župnišču pokončal tamkajšnjega duhovnika. Obsojenec, ki je v zaporu že več kot dve desetletji, je Repića pred časom poklical in mu dejal, da bi rad obiskal grob svojih staršev v Kamniku. Vprašal ga je, ali mu lahko to omogoči, igralec pa je na to pristal.

Babici je povedal o zlorabah, a doživel hladno prho

V času 12-urnega izhoda, ki si ga je prislužil Žagar, ga je na Dobu pobral Repić, o tem dnevu na svobodi pa sta posnela dokumentarni vlog. Žagar je povedal, da ga je pokojni župnik kot ministranta pri devetih letih spolno zlorabljal. Takrat se je zaupal babici, ki pa je samo odgovorila, naj bo tiho, ker Bog vse sliši. »Zato sem ga umoril, si je zaslužil,« je dejal in večkrat ponovil, da ničesar ne obžaluje, saj bi vsakič ravnal enako. Povedal je tudi, da mu je žal le za to, da je župnika »odrešil muk«. Meni namreč, da bi ta moral dlje časa trpeti, tako kot je zaradi njega trpel sam.

Čakal ga je več ur

Repić in Žagar sta se vrnila na kraj zločina, kjer je življenje izgubil župnik. Obsojenec je dejal, da se je do župnišča pripeljal večkrat, a je nato tam zagledal policijsko varovanje, zato se je obrnil. V preteklosti je župnika namreč že napadel. Nato je prišel dan, ko policije tam ni bilo, zato se je približal stavbi, sedel na klop, kjer je več ur čakal, da se žrtev vrne domov. Sledil mu je v hišo in ga napadel s kuhinjskim nožem. Najprej ga je zabodel v prsa. »Toliko, da je še lahko hodil. Potem sva šla pa gor,« pripoveduje morilec in dodaja, da je nato od žrtve zahteval, da trikrat na glas zmoli zdravamarijo. Nato ga je še večkrat zabodel v hrbet. »Povedal sem mu tudi, zakaj,« se spominja Žagar.

Po umoru župnika z nožem ni pobegnil in se ni skril, ravno nasprotno. Ves krvav je šel v gostilno, položil nož na mizo in zahteval pijačo, ki jo je tudi dobil, brez ugovarjanja. Zvečer ga je doma že čakala policija.

Repić pa obsojenca ni peljal samo na grob staršev, kot mu je obljubil, temveč tudi na obilno kosilo. Odpravili pa so se tudi po nakupih, in sicer v trgovine z oblačili in obutvijo.