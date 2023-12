Zgodbe bralcev: zaradi kač panika sredi Ljubljane, visoke položnice in goljufije gostincev na Hrvaškem

Ob koncu leta smo v krajši seznam strnili deset najbolj odmevnih zgodb v rubriki Bralci. To so vaše zgodbe, ki nam jih bralci redno sporočate. Nekatere so krajše in o njih le poročamo, druge zahtevajo nekoliko več novinarskega dela. Bralec Miha nam je poročal o ogromnih kačah, na katere je naletel med sprehodom po Ljubljani. Katjo je presenetil znesek na položnice, ki ji jo je posredovala Vzajemna, redno smo spremljali agonijo bralcev Slovenskih novic, ujetih v priljubljenem hotelu v Egiptu.

Pred in med poletno sezono smo opozarjali o dogajanju na Hrvaškem, v svet pa smo ponesli tudi zgodbo Urške in njenega pripetljaja v gostilni na Hrvaškem. A dogajalo se je tudi pred našim pragom: bralec je ostal brez besed, ko je sredi Ljubljane dobil račun za deci vina in deci mineralne vode.

Leto je zaznamoval tudi dogodek v Rožni dolini, o katerem smo prvi poročali, nato pa še vsi drugi mediji, saj je zgodba dobila neverjetne razsežnosti.

Spodaj povezave do deset med bralci najbolj priljubljenih člankov v rubriki Bralci: