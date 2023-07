Račun, da te kap: v središču Ljubljane naročil deci vina in deci mineralne vode, plačal pa ...

V zadnjih dneh in tednih ste nam večkrat javljali o »navitih« cenah na Hrvaškem, pa čeprav nimate vsi popotniki enake izkušnje. Nekateri nam sporočate, da so cene čisto primerljive z našimi, nekatere stvari, da so pri južnih sosedih celo cenejše (več v članku Kako drag je dopust na Hrvaškem: zgodbi Denisa in Francija). In če pišemo, kako je čez mejo, je dobro, da najprej pometemo pred svojim pragom.

Te dni je v naš nabiralnik priromala pošiljka bralca Milana, ki je imel postanek v lokalu v bližini znamenitega ljubljanskega tromostovja – v takšni obliki, kot ga poznamo danes, je delo arhitekta Jožeta Plečnika.

V lokalu je naročil deciliter vina in enako količino radenske. Če ju je zmešal, je dobil znameniti špricar, ki ga morebiti poznate pod sinonimoma špricer ali brizganec (mimogrede, opozorilo, da prekomerno uživanje alkohola škodi zdravju, verjetno ni odveč), čeprav bi po znesku sklepali, da je spil kakšen koktajl. Natakar je namreč na računu izpisal številko šest evrov: na vino odpade 4,5 evra, radenska pa znesek poveča še za evro in pol. »Tudi v Ljubljani imamo zlatarje – gostince, ki so oderuhi!« se je pridušal bralec.

Ne, ni pil koktajla, le vse za špricar si je naročil. FOTO: Bralec Milan

Koliko stane v trgovini

Na hitro smo preverili, koliko omenjeni pijači staneta v maloprodaji v trgovini. Liter in pol radenske v plastenki pri enem od večjih trgovcev pri nas stane cent manj kot evro ali 0,66 evra za liter (preverili smo spletno trgovino). To pomeni, da bi vašo denarnico dva litra gazirane vode Radenska olajšalo manj kot vas deciliter pri ljubljanskem gostincu, kjer je imel postanek bralec Milan.

Hitro brskanje po spletu razkrije, da je tri četrtine litra malvazije Dar sonca moč kupiti za največ osem evrov, ponekod tudi za manj.

A če ju boste pili doma, ne bo razgleda in mestnega vrveža, ki ga dobite sredi Ljubljane.

Preverite cenik

Vsekakor je dober nasvet vsem, da še pred naročilom preverite cenik. Obiskovalka grškega otoka Mikonos je to spoznala na precej okruten način. V gostilni je naročila ribo, ko je natakar prinesel račun, pa je skoraj omedlela. Zakaj, preberite v članku Ko je v restavraciji dobila račun, je ostala brez besed: Ljudje, to ni normalno, pazite, kje in kaj jeste.

Med letošnjimi dopustniškimi prigodami najdete tudi zgodbo o goljufivem gostincu s Cresa, ki ga je obiskala Slovenka Urška. Več o tem v članku Kako goljufajo gostinci na Hrvaškem: to se je zgodilo Urški iz Slovenije.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.