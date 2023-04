Kaj se dogaja v Rožni dolini? Potegnili trak, postavili tudi varnostnike (FOTO)

V teh mirnih dneh, ko marsikdo uživa na dopustu, se v Rožni dolini v Ljubljani nekaj kuha. Bralec se je sprehajal okoli Rožnika in zakorakal mimo znane hiše, kjer skrbijo za lepotne popravke deklet in fantov, Estetika Med-Art (kot zastopnici sta navedeni Sanda Baler in Elvina Babajić Muratagić, prva je v evidenci Ajpes navedena kot edini družbenica). A tokrat med običajnim delovnim časom ni naletel na odprta vrata, temveč na zaprta. Še več: ograja je bila zaprta, čez pa potegnjen trak varovalne službe. V notranjosti je zaznal dva varnostnika, na vratih pa izobešen sledeči zapis:

»Zaradi izrednih okoliščin je Estetika Med-Art do srede, 19. aprila 2023, zaprta.« Fotografija je sicer nastala 25. aprila, nas je opozoril bralec in dodal, da to očitno pomeni, da so se te izredne okoliščine zavlekle.

Za kakšne izredne okoliščine gre, ni znano. FOTO: Bralec

Kaj so izredne okoliščine, zaradi katerih so duri podjetja, ki so mu v promo spotih na instagramu pri razširjanju dobrega imena pomagali številni znani Slovenci, med njimi denimo Rebeka Dremelj, Iva Krajnc Bagola, Nina Ivanič, ga je zanimalo.

Samodejni odziv

Pisali smo jim na njihov uradni elektronski naslov in prejeli naslednji samodejni odgovor:

»Žal je Estetika Med-Art do srede, 3.5., zaprta zaradi izrednih okoliščin. Potrudili se vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času. Za nevšečnosti se vam opravičujemo in se vam zahvaljujemo za razumevanje!«

Uradnih pojasnil iz podjetja do objave članka nismo prejeli.

Kaj pravijo evidence

Preostalo nam je le še, da pogledamo v podjetniške evidence. V podjetniški bazi GVIN je podjetje opremljeno z rdečim trakom Pozor, med drugim pa podjetje označujejo z zapisom: »Velika verjetnost kritičnega dogodka.« Evidenca razkriva tudi, da je imelo podjetje v zadnjem letu precej pogosto blokiran transakcijski račun.

