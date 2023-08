180 Slovencev ujetih v priljubljenem hotelu

Trenutno je okoli 180 Slovencev dobesedno ujetih v Egiptu, natančneje v Hurgadi, v hotelu, ki je med slovenskimi gosti zelo priljubljen. Bralka Helena nam je sporočila, da bi iz Hurgade morali poleteti v nedeljo zgodaj zjutraj, vendar letala ni. »Organizator ne ve, kdaj bo na voljo. Mogoče v torek, ampak samo mogoče. Gosti smo prepuščeni sami sebi, nobenih informacij nimamo, predstavniki agencije nam ne znajo povedati nič. Ne vemo, kdaj bomo lahko odšli domov. Med nami pa so bolniki, ki imajo na primer zdravil za srce in inzulina samo še za današnji dan. Kaj nam je storiti? Ljudje morajo jutri v službo. Ali bodo delodajalci imeli posluh za to odsotnost?«

»Tu so gostje, ki potrebujejo zdravila, posebno hrano za otroke, plenice ... Nekateri smo v strahu, kaj bo rekel delodajalec, ko nas ne bo v službo,« nam je prav tako sporočil zaskrbljeni bralec Aleš in dodal, da so jih na srečo zadržali v hotelu, kjer sicer lahko koristijo vse ugodnosti. »Povsem drugače bi bilo, če bi morali ves dan preživeti na letališču. Ob tem se vprašajmo, kako so jo odnesli potniki, ki so na Brniku čakali polet proti Hurgadi, ki je bil večkrat prestavljen, potem odpovedan.«

Dodatnih stroškov ne bo

Turistična agencija ETI Slovenija, organizator potovanja, odgovarja: »Žal vam moramo potrditi, da smo bili soočeni z nepredvidenim izpadom poleta, o katerem smo bili obveščeni kratkoročno pred predvidenim odhodom. Polet, ki je bil prvotno predviden za nedeljo, je prestavljen na torek. V tesnem sodelovanju z našimi partnerji smo storili vse, kar je v naši moči, da bi omilili nevšečnosti, ki jih je povzročila ta situacija. Vsem potnikom smo omogočili brezplačno podaljšanje bivanja v hotelih, kjer so jim na voljo vse all inclusive storitve.«

Polet je bil odpovedan zadnji hip, zato so nastali logistični zapleti. FOTO: Jože Suhadolnik

Poudarjajo, da gostje ne bodo imeli dodatnih stroškov za nastanitev, prehrano in pijačo. Letalska družba je takoj po izpadu poleta začela aktivno iskati možnost za drugega, vendar so imeli težave zaradi zasedenosti kapacitet tudi pri drugih letalskih prevoznikih. »Zavedamo se, da sta zdravje in dobro počutje naših potnikov izjemno pomembno. Veseli nas, da je Egipt dobro oskrbljen z zdravili in je v lekarnah zaloga zdravil odlična,« sporočajo z agencije ter dodajajo, da verjamejo, da bodo tudi delodajalci razumeli, da se zaradi nepričakovane situacije zaposleni niso mogli pravočasno vrniti na delovna mesta.

Hurgada je egiptovsko mesto v guvernerju Rdečega morja. Na obali Rdečega morja je pomembna turistična destinacija in tretje največje mesto v Egiptu. Včasih je bila nevpadljiva ribiška skupnost na robu morja z različnimi čudovitimi plažami, danes je to najbolj priljubljena turistična destinacija v Egiptu z več kot 100 različnimi hoteli, od katerih mnogi mejijo na obalo. Mesto ponuja številne aktivnosti, ki niso na voljo nikjer drugje na planetu. Vožnja s štirikolesnikom na stotine milj v puščavo Sahara, čaj s plemenom Bedoin, jahanje kamel po svetopisemskih planjavah, potapljanje in snorkljanje, izleti z ladjo do nenaseljenih otokov ... Dostopna je prek večjih letališč v Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Če imajo potniki kakršna koli dodatna vprašanja ali potrebujejo dodatne informacije, lahko agencijo kadar koli kontaktirajo. »Na voljo so jim naši predstavniki na destinaciji, prav tako lahko stopijo v stik z našo pisarno v Sloveniji. Potnikom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v tej situaciji. Skupaj si bomo prizadevali zagotoviti, da se bodo potniki v Slovenijo vrnili varno.«

Ste tudi vi imeli težava na dopustovanju? Kontaktirajte nas.