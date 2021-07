Ulala, poglejte, kje se je na Hrvaškem zasidral Jelko Kacin (FOTO)

Jelko Kacin v Primoštenu. FOTO: bralec

Jelko Kacin se je izkrcal iz plovila. FOTO: bralec

Sezona dopustov je na vrhuncu in očitno se je na lepše podal tudi državni sekretar in nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja. Naš bralec, ki želi ostati anonimen, ga je ujel v objektiv, ko se je z večjim plovilom zasidral v pristanišču Primošten, južno od Šibenika.Bralec, ki se sicer sprašuje, od kod mu denar za takšno plovilo, pravi, da je videti, da Kacin na dopustu s soprogo precej uživa.Kacin je lansko poletje polnil naslovnice hrvaških medijev, ko se je odpravil čistit bazen pred svojo vilo, nato pa kmalu sporočil, da se je hrvaška znašla na rdečem seznamu.Mimogrede: ravno včeraj je pred medije stopil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjein dopustnike pozval, naj se domov vrnejo do 15. avgusta, da se bo šolsko leto septembra lahko nemoteno začelo. Opozoril jih je, naj po vrnitvi z dopusta takoj ne obiščejo starejših sorodnikov ali znancev.