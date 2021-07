Je to začetek četrtega vala? Delež pozitivnih narasel

V ponedeljek so potrdili 88 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 1734 testiranj, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 5,1 odstotka. V primerjavi s ponedeljkom prejšnji teden sta narasla število pozitivnih (prejšnji teden 84) in delež pozitivnih (prejšnji teden 4,5 odstotka). Delež pozitivnih nad petimi odstotki smo imeli nazadnje sredi junija, tik pod to mejo pa v predprejšnjem tednu, ko so se v Slovenijo vrnili maturanti iz Španije, med katerimi so bili nekateri okuženi z različico delta.







Število aktivnih primerov se je v ponedeljek povečalo za 40 na 803. 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je 38,1. To kažejo podatki sledilnika civida.



V bolnišnicah je še 28 covidnih pacientov, dva manj kot dan prej. Na respiratorjih je sedem oseb, virus v ponedeljek ni zahteval novih smrtnih žrtev.

