Srhljiva najdba pri Žalcu: Otroku bi tole lahko odsekalo nogo! (FOTO)

Bralec je past sprožil s palico. FOTO: sralec Primož

Pozor, na tem mestu je našel past. FOTO: posnetek zaslona

V uredništvo smo prejeli pismo bralcaiz Ložnice pri Žalcu, ki se je za las izognil temu, da bi njegov pes med sprehodom ob travniku ostal brez glave ali tačke.»300 metrov od hiše, ob travniku, je pes začel nekaj vohati in naenkrat vidim tole na sliki,« pravi Primož, ki se sprašuje, kaj bi se zgodilo, če bi se njegov pes ali katera druga žival z gobčkom dotaknila pasti ali celo vanjo stopila.Na past je bila privezana vaba, past pa na verigo, zato je Primož prepričan, da je njen lastnik lovil lisico ali kakšno drugo žival. »Mogoče je komu izginila kakšna kura in gre takole ogrožat druge živali in ljudi,« se jezi bralec. Njegov pes se je pasti približal na en meter, ko pa jo je Primož zagledal, je zavpil in skočil do njega. Past je nemudoma sprožil s palico in jo odpel z verige.Kot še pripoveduje, se je njegov pes pred mesecem dni ravno na tem območju zastrupil. K sreči so ga pravočasno pripeljali k veterinarju, kot pravi, je zdaj na tem mestu toliko bolj pozoren, kaj pes voha in kam gre, saj po njegovem mnenju »to ni več normalno«.Po besedah bralca je ob ponovnem ogledu lokacije tam srečal tudi soseda, ki je takšno past videl pred mesecem dni in jo fotografiral, ko se je vrnil in jo želel pobrati, pa naj je ne bi bilo več. Opozarja, da obstaja možnost, da se kje na tem območju nahaja še kakšna past, zato ljudi opozarja, naj bodo previdni.