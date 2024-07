Bralka je pred trgovino, kjer je oseba prodajala revijo Kralji ulice, opazila nenavaden potek dogodkov. V času prodaje se je v nekem trenutku mimo z avtom pripeljal moški, pobral denar in odpeljal. »Situacija smrdi po ilegalnih aktivnostih, ne vem, ali bi še kdaj kupila revijo,« je zapisala v sporočilu.

Za pojasnilo smo se obrnili na Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice: »Dogodek, ki ga omenja bralka, je zagotovo sumljiv. V preteklosti se je že dogajalo, da smo pri nekaterih svojih članicah ali članih posumili, da gre za organizirano preprodajo, morda celo trgovino z ljudmi,« je za Slovenske novice povedal Jure Zebec iz društva.

»V takšnih primerih smo ukrepali po svojih najboljših močeh, vpletenim smo izdali začasne oziroma trajne prepovedi ponujanja, v primeru suma na trgovino z ljudmi pa smo obvestili tudi policijo,« je zatrdil.

Pojasnil je tudi, kako društvo deluje. Člani Kraljev ulice dobijo časopis v njihovem dnevnem centru, prispevek, ki ga zanj dobijo ob ponujanju na ulici, pa ostane njim. »Pred večino trgovin je ponujanje časopisov dovoljeno, obstaja nekaj izjem,« pravi Zebec.

Ponujanje časopisov mora potekati v skladu s pravili društva, ki so se jim članice in člani zavezali ob zaključku uvajanja v ponujanje in ki so natisnjena tudi na prvi strani časopisa.

V društvu pravijo, da je »dogodek, ki ga omenja bralka, zagotovo sumljiv«.

Izkaznica in aktualni časopisi

Obstaja tudi nekaj zlatih pravil, kako prepoznati, da gre za legitimno ponujanje časopisa:

član oziroma članica mora med ponujanjem časopisa na vidnem mestu nositi izkaznico, številka na njej pa se mora ujemati s številko, odtisnjeno na časopisu;

zabrisane številke prodajalca na časopisu so vedno znak za alarm;

ponujani časopisi morajo biti aktualni, se pravi, da gre za številko tekočega meseca, ne pa za stare ali celo prastare izvode.

»V Društvu Kralji ulice bomo hvaležni, če nam ljudje posredujejo informacije o morebitnih prevarah s časopisi kot tudi druge morebitne pripombe in pohvale naših članic in članov,« so še sporočili.