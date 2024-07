Neodgovorno in nevarno: poglejte, kaj so za vikend počeli vozniki na slovenskih avtocestah (FOTO)

Prvi julijski vikend je prinesel tudi nekaj težav na slovenskih cestah in avtocestah. V nedeljo se je na primorski avtocesti zgodila nesreča, zaradi katere med Uncem in Vrhniko prišlo do zastojev. Nemalo težav pa so povzročile tudi nevihte, ki so se popoldne razbesnele po Sloveniji.

V izrednih situacijah na avtocestah so se znova našli tudi vozniki, ki so bili očitno mnenja, da so njihovi sotrpini v zastoju reševalni pas ustvarili zanje. Zavod Reševalni pas je na družbenih omrežjih objavil fotografije, s katerih je razvidno, da so se nekateri požvižgali na reševalni pas, spet drugi pa so v času neurja znova ustavljali pod nadvozom.

»Ko na cesti ni posebnosti, je vse ok, ko pa pride do situacij, kjer je treba reagirati pravilno, pa na dan privrejo izjeme, ki na cesto pač ne sodijo. Še dobro, da je večina voznic in voznikov preudarnih, kar dokazuje zadnja fotografija,« so zapisali v objavi.