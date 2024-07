Meteorolog Gregorčič: Toče ne izključujemo, lahko se pojavijo močni sunki vetra

Danes je napovedano večinoma sončno vreme, sredi dneva bo zavel vzhodni veter. Popoldne pričakujte kakšno ploho ali nevihto, ki se lahko nadaljuje v noč. Živo srebro se bo povzpelo do višin med 28 in 32 °C, v Gornjesavski dolini do 26.

Jutri bo dopoldan oblačno z možnimi plohami, nato se bo zjasnilo. Na Primorskem bo sijalo sonce, zvečer bo zapihala burja. Hribovite kraje lahko doleti kakšna nevihta, notranjost države pa vzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem 34 °C. V sredo in četrtek bo sončno, še bolj vroče in soparno, popoldne bodo posamezne nevihte.

Bo spet toča?

»Vročina bo predvidoma najbolj izrazita od srede do vključno sobote,« je za Slovenske novice povedal meteorolog Branko Gregorčič. »Najvišje dnevne temperature bodo po nižinah predvidoma od 33 do 36 °C. Vroče torej bo, a ne ekstremno,« pravi.

Nove pošiljke puščavskega prahu v tem tednu meteorologi ne pričakujejo.

»Verjetnost neviht bo nekoliko povečana predvsem v sredo in v soboto. Krajevno pojav toče ni izključen, prav tako se ob nevihtah lahko pojavijo močni sunki vetra (nevihtni piš). Zaenkrat so izdana rumena vremenska opozorila, ki pa jih bomo zaostrili, če bo potrebno,« je zaključil Gregorčič.