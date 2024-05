Ste morda kje videli Senijo? Nazadnje so jo videli v sredo na območju železniške postaje

Policisti Policijske postaje Medvode so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 67-letno Senijo Dedić z območja Medvod.

V sporočilu so zapisali, da je Senija visoka okoli 165 cm, srednje postave, kratkih temno vijoličastih las, svetlo modrih oči, oblečena je v temna oblačila. Nazadnje so jo videli v sredo popoldne na območju železniške postaje v Medvodah. Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, prosijo javnost za informacije.

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Medvode na (01) 361 94 40 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.