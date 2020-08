Dopust na bone slovenske družine postal nočna mora

Terme: Obnovo prestavil virus

Oglaševan apartma. FOTO: Bralec

»V Termah Čatež se zavedamo, da je manjše število apartmajev dotrajanih in potrebnih obnove. Vsako leto del prihodkov namenimo za investicije v novosti oz. obnovo. Tako smo prenovo načrtovali v letošnjem predpočitniškem obdobju, a nam je načrte prekrižala pandemija Covida, ko so bile vse kapacitete v Termah Čatež v celoti zaprte.



Plani za odpravo pomanjkljivosti, vezanih na dotrajanost nekaterih apartmajev, se že intenzivno pripravljajo, da bo izvedba prenove, ki bo pripomogla k dvigu kvalitete namestitve, čimprej realizirana.



Že od začetka uvedbe turističnih bonov beležimo veliko povpraševanja in tudi številne rezervacije. Veliko zanimanje je tako za ne-hotelske namestitve Term Čatež – t.i. Terme Village, kjer gosti rezervirajo apartmajske in mobilne hiške, se odločijo za klasično kampiranje ali za doživljajsko namestitev v plavajočih hiškah Gusarskega zaliva. Zaradi izjemnega povpraševanja po namestitvah v apartmajih, kjer družina lahko preživi počitnice v lastnih hiškah, smo bili primorani odpreti vse tipe apartmajev, tako tudi te, ki so precej dotrajani in so bili letos med prvimi predvideni za prenovo.



realnost je bila precej drugačna od oglaševanega. FOTO: Bralec

Pisali in pojasnjevali na recepciji

»Booking in realnost v tem trenutku nista niti v sorodu. Niso vse hiške v takšnem stanju, ampak z nekaj nesreče in več pohlepa lahko dobite za štiri nočitve in kopanje tudi za samo slabih 800 evrov,« je bralec sarkastično zapisal ob fotografijah nastanitvene hišice v Termah Čatež, na katerih je vidna na pol podrta ograja, umazane brisače, razpadajoče in obrabljeno pohištvo, nepokošena trava, umazanija, plesniv pod, umazane stene ... skratka prizori, kakršnih gost nikakor ne pričakuje.Bralec (ime hranimo v uredništvu) je povedal, da so rezervirali povsem drugačen apartma kot so ga dobili. V ponudbi je navedenega veliko več kot so dobili, zato nameravajo zbijati ceno.V Termah Čatež so objavili naslednje pojasnilo, ki ga objavljamo v celoti:Vendar pa bralec trdi, da so Termam že prvi dan bivanja pisali email, na katerega pa še do danes niso dobili odgovora. Zatrjuje, da ni res, da se niso osebno obrnili na njih. Drugi dan so na recepciji opozorili na vse, kaj je narobe z apartmajem. Odgovora niso prejeli, so pa dobili sveže brisače, ker so bile prejšnje umazane in smrdeče, in mizo s tremi stoli za teraso. Prišli so tudi menjat žarnico, ki ni gorela v enih od sob.Na recepciji so bili tudi zadnji dan svojega bivanja, ko so pokazali receptorki, kaj so rezervirali in kaj so dobili, ter hoteli, da jim temu primerno znižajo ceno. Po besedah bralca je receptorka po pogovoru z nadrejenim prišla nazaj s ponudbo, da jim lahko ceno s 170 evrov na noč spustijo na 100 evrov brez DDV in brez takse. Ker so imeli vsega skupaj že vrh glave in so komaj čakali, da gredo domov, so ponujeno sprejeli.