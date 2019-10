To je Slovenija: zaradi petih evrov dobil izvršbo, plačal je več stotakov

Bodo ti na seznamih sploh kdaj plačali?



Velikim je dopuščeno marsikaj, mali pa plačajo vsak cent

​Pri plačevanju DDV se lahko dogovorite za obročno plačilo. A ne smete zamuditi roka, v nasprotnem primeru vas čaka izvršba.



Furs trdi, da vse zavezance obravnava enako

Furs mesečno preverja, ali so bili plačani prispevki in akontacija dohodnine

»Glede na to, da je izplačilo plač v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih – ZDR-1 mesečna obveznost delodajalca, davčni organ mesečno preverja, ali je bilo izplačilo plač zaposlenim dejansko izvedeno. Če delodajalec pri preverjanju izkaže, da plač zaposlenim dejansko ni izplačal, davčnemu organu ni dolžan predložiti REK-1 obrazca ter ni dolžan plačati prispevkov, saj po veljavnih predpisih ni določena obveznost mesečnega obračuna prispevkov, če plače dejansko niso izplačane. Kadar pa davčni organ v postopku nadzora ugotovi, da je delodajalec izplačal neto plače, pa ob izplačilu davčnemu organu ni predložil REK-1 obrazca in ni obračunal in plačal prispevkov ali, da delodajalec prispevkov ni obračunal od pravilnih osnov, delodajalca najprej opozori, da v skladu z ZDavP-2 predloži REK-1 obrazec oziroma popravek REK-1 obrazca. Če delodajalec tega ne stori, mu davčni organ z odmerno odločbo naloži plačilo neobračunanih oziroma premalo obračunanih prispevkov za socialno varnost in akontacije dohodnine.«

Naše vprašanje: kako je lahko Adria Airways poslovala (ali ni bilo izvršbe), če pol leta ni plačala prispevkov zaposlenim?

Odgovor Fursa: »V zvezi z vašim vprašanji sporočamo, da na vprašanja, ki zadevajo konkretne davčne zavezance, ne moremo odgovoriti zaradi varovanja davčne tajnosti. V skladu z zakonom o davčnem postopku kot davčna tajnost veljajo vsa dejstva, okoliščine, podatki, odločitve in drugo, kar zadeva posameznega zavezanca za davek.«

LJUBLJANA – Kot pišejo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije, je bilo 10. septembra na seznamu 15.395 davčnih neplačnikov. Sezname, kdo je dolžan več kot 5.000 evrov, in to več kot 90 dni, objavljajo javno. Gre za vse dolgove do davčne uprave (socialne prispevke, DDV, odmero davka za stavbno zemljišče itd.).Po pismu bralca, ki nam je v dokaz poslal davčno izvršbo, zato ker je ostal dolžan nekaj evrov in to spregledal, smo se vprašali, kako je mogoče, da so podjetja dolžna več kot 5.000 evrov in še vedno poslujejo.Spomnimo, Adria Airways naj ne bi plačevala prispevkov za socialno varnost 558 zaposlenim šest mesecev . Meni nič, tebi nič, normalno je poslovala. Jo je Furs kaznoval? Je izvedel davčno izvršbo? Tega ne razkriva, kajti gre za varovanje podatkov …Pa se vrnimo k primeru našega bralca. »Nisem pogledal davčne kartice nekaj mesecev in tudi nisem opazil e-obvestila, da mi bodo sprožili davčno izvršbo. Potem pa lepega dne vidim na bančnem računu: blokada. Pa ne na enem, na vseh treh mojih bančnih računih, odprtih pri različnih bankah. V šoku sem bil.«Kot je dodal, je za nekaj evrov plačal davčno izvršbo z nekaj sto evri: glavnica plus obresti (to je bilo še najmanj), strošek sklepa o izvršbi – 10 evrov, strošek izvršbe pri banki – približno 40 evrov na posamezen TRR. In ker ima tri račune, je to trikrat 40, zato ker sklep o izvršbi Furs pošlje vsem bankam, kjer ima dolžnik odprt TRR. Denar potem poberejo, kjer je pač dovolj naloženega. Če tega ni, počakajo in še naprej ostaja blokada računa, stroški se še večajo. Torej je bralec za izvršbo približno 5 evrov, plačal 130 evrov + 5 evrov + obresti pri Fursu.Kako si lahko to privoščijo velika podjetja? Ali jih Furs obravnava enako kot samostojna podjetja ali manjša podjetja? Trdijo takole: »Na splošno lahko pojasnimo, da izvršbo začnemo cca 1 mesec po zapadlosti, absolutno pri tem Finančna uprava RS vse zavezance obravnava po enakih kriterijih. Za prispevke za socialno varnost ni mogoče dovoliti obročnega plačila, odloga plačila ali odpisa.«Še nekaj nenavadnega: seznam davčnih dolžnikov, ki si ga lahko ogledate, omenja tiste, ki so dolžni več kot 90 dni. A pozor, Furs pošilja opomine po nekaj dneh ali tednih, izvršbo pa opravi po približno mesecu dni od zapadlosti … Čudno, dolžni na seznamu pa imajo dolgove že tri mesece in verjetno še naprej poslujejo. Dolga pa bržkone ne bodo nikoli odplačali.Kot je videti, gre po sistemu spregledati dolgove velikim ... V Sloveniji tako 'male ribe' plačujejo davke in nosijo bremena večjih neplačnikov, kjer gre po navadi na mesečni bazi za več sto tisoč evrov ...A majhna podjetja in espeji ostajajo zavezanih rok. Država pa je tista, ki dovoljuje tak način ravnanja.