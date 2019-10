FURS zanika, da začne izvršbo za nekaj evrov dolga

Izvršbo FURS začne za zapadle davčne obveznosti, ki presegajo 25 evrov



Finančna uprava RS proti vsem davčnim neplačnikom brez izjeme vodi postopke s ciljem izterjave dolga. Zoper dolžnike, ki nimajo poravnanih zapadlih davčnih obveznosti, začne FURS postopke izterjave brez odlašanja, v skladu z veljavnimi predpisi in pri tem vse davčne dolžnike obravnava enako.



Izvršbo FURS začne le za zapadle davčne obveznosti, ki presegajo 25 evrov, in ne za manjše zneske, kot je navedeno v članku. Po zakonu se namreč izvršba za izterjavo davkov ne sme začeti, če znesek davka (ki vključuje tudi zamudne obresti in stroške) ne presega 25 evrov.



Poleg tega je praksa FURS že vrsto let takšna, da vse davčne zavezance, ki zamujajo s plačili in zoper katere še ni v teku postopek izvršbe, pred izdajo sklepa o izvršbi opomni na neporavnane zapadle obveznosti z opominom (čeprav tega po zakonu FURS ni dolžan), saj se precejšen del neporavnanih obveznosti po opominjanju poravna, hkrati pa se davčnim zavezancem s tem ne povzroča dodatnih stroškov. Le v primerih, ko so zoper zavezanca že v teku postopki izvršbe, pa FURS postopke izvršbe za izterjavo novih, dodatnih obveznosti dolžnika začne brez predhodnega opominjanja.



Iz članka je razvidno, da se dolžnik zaveda številnih možnosti, ki mu jih nudi FURS, da ne pride do izvršbe. V stanje na svoji kartici lahko vpogleda z nekaj kliki na mobilnem telefonu, če pred tem zanemari možnost vpogleda v eDavke, kjer se odlagajo vsa obvestila in odločbe poslane s FURS fizičnim osebam z dejavnostjo in pravnim osebam. Fizična oseba pa opomin prejme domov po pošti. Neprimerno je prevaliti krivdo neaktivnosti na strani dolžnikov na FURS, ki poleg predpisanih postopkov izvaja tudi številne ne predpisane postopke, da bi dolžnikom olajšala poravnavo obveznosti.



Iz članka je tudi razvidno, da je strošek izvršbe zaračunan s strani FURS 10 evrov. Na strošek, ki ga obračunajo banke pa FURS nima vpliva.



Glede velikih dolžnikov z dolgom nad 5.000, ki jih FURS javno objavlja že vrsto let, pa je potrebno poudariti, da je več kot polovica teh dolžnikov v insolventnih postopkih, zakon ki ureja te postopke, pa določa da FURS ne sme voditi izvršbe v času trajanja tega postopka. Številni dolžniki v primeru, ko jim je naložena obveznost v nadzoru, sami sprožijo tak postopek še preden lahko FURS začne z izterjavo. V zvezi z ostalimi dolžniki iz seznama pa FURS vodi postopke izterjave na vseh vrstah rubljivega premoženja, ki so v zvezi z dolžnikom na voljo.

LJUBLJANA – Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je poslala popravek na naš članek, kjer smo izpostavili ogorčenje našega bralca, ki je dobil davčno izvršbo za nekaj evrov dolga. Njegov dolg petih evrov pa je na koncu z obrestmi, stroški sklepa FURS-a, stroški banke zaradi izvršbe, močno preplačal. Namesto 5 evrov, ga je stalo 130 evrov.