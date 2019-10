Kam naj gre 558 brezposelnih delavcev?

LJUBLJANA – Začetek stečaja letalskega prevoznika Adrie Airways je najbolj boleč za 558 zaposlenih. Da bi bili ustrezno informirani in bi čim lažje prešli v odkrito brezposelnost, bodo predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) stopili v kontakt s stečajnim upraviteljem ter se z njim dogovorili, kako tem delavcem pomagati v Sloveniji in EU.



Pri ZRSZ želijo s stečajnim upraviteljem Janezom Pustatičnikom spregovoriti o vseh posebnostih prijave Adrijinih kadrov v evidenco brezposelnih, možnostih njihove vključitve v izobraževalne programe prek projekta SPIN in potrebni dokumentaciji. Poleg tega jim nameravajo posredovati informacije o prostih delovnih mestih v Sloveniji in v celotni EU. V primeru interesa bodo organizirali tudi prijavo v času neuradnih ur zavoda, je za STA povedala direktorica ljubljanske območne službe zavoda Barbara Vrtačnik. Adrijini delavci lahko sicer postopek prijave na zavod opravijo osebno na najbližjem območnem uradu, elektronsko, po pošti ali po pooblaščencu. Za prijavo potrebujejo osebni dokument, delovno knjižico (če jo imajo) in številko osebnega transakcijskega računa.

Za nadomestilo: vloga najkasneje 30 dni po koncu delovnega razmerja Postopek lahko po besedah Vrtačnikove sprožijo kadar koli po prenehanju zavarovanja na podlagi delovnega razmerja oz. po poteku odpovednega roka, če želijo vložiti zahtevek za denarno nadomestilo, pa se morajo prijaviti in zahtevek vložiti najpozneje v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja. Kdor bo ta rok zamudil, se mu bo skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajšala za koledarske dneve, ki pretečejo od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve. Vloga za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila se izpolni in odda ob prijavi v evidenco brezposelnih.



Na zavodu vsem, ki želijo denarno nadomestilo, svetujejo, da imajo ob prijavi s seboj kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi z razvidno vročitvijo in potrdilo o višini plače, če je bila oseba v zadnjih osmih mesecih prejemnik bolniškega nadomestila.

Za uveljavljanje davčne olajšave je medtem v skladu z zakonom o dohodnini treba predložiti davčno številko in EMŠO družinskega člana, za katerega se ta olajšava uveljavlja.

Vsakdo si sam uredi zdravstveno zavarovanje Vrtačnikova je opozorila še, da si mora vsakdo zdravstveno zavarovanje do prejema odločbe o denarnem nadomestilu urediti sam na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po prejemu odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila pa se na enoti oziroma izpostavi ZZZS odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavi morebitno vračilo vplačanega prispevka.

Povpraševanje veliko Na vprašanje, kakšne so možnosti tega specifičnega kadra ( pilotov in kabinskega osebja) za zaposlitev, je Vrtačnikova odvrnila, da bo na to mogoče odgovoriti šele, ko bodo s prijavljenimi osebami pripravili zaposlitvene cilje in karierne načrte ter migracijo iskanja. V EU sicer obstaja povpraševanje po tem kadru. Hiter pregled kaže, da je v mreži evropskih služb za zaposlovanje (Eures) skoraj 600 mest, od tega polovica z evropsko zastavico, največ pa v Veliki Britaniji. Tovrstna dela je mogoče iskati tudi prek portalov Aviation CV in Airline Crew Jobs Europe ter družbenih omrežij, kot je linkedin. Delovna mesta so denimo odprta v letalskih prevoznikih Easyjet, Etihad, Ryanair, British Airways, Virgin Atlantic, Qatar Airways.



Adrijini delavci so sicer ostali tudi brez četrtine plače za avgust in plače za september ter dnevnic za oba meseca, je za STA potrdil Marko Kastelic iz Sindikata prometnih pilotov Slovenije. Nekateri mediji poročajo, da jim lastnik letalskega prevoznika, nemški sklad 4K Invest, tudi ni poravnal socialnih prispevkov. Plače in socialni prispevki sicer sodijo pod prednostne terjatve, torej terjatve, ki so iz stečajne mase poplačane pred ostalimi terjatvami.



Adrijino osebje ima zdaj tri mesece časa, da te terjatve prijavi v stečajno maso. Kranjsko okrožno sodišče je stečajni postopek Adrie Ariways začelo danes.