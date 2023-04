Bralka sprašuje: Partner gre v zapor, bom lahko prespala pri njem?

»Partner gre v zapor na Dob. Kako je z obiski tam? Kolikokrat lahko jaz, kot njegova partnerka, tam ostanem čez noč,« je uporabnice skupine Mamice na Facebooku vprašala anonimna ženska. Medtem ko so jo mnoge obsojale in spraševale, kaj sploh počne s kriminalcem in kako ji kaj takšnega sploh pade na misel, se je našlo tudi nekaj takšnih, ki so imele podobne izkušnje.

»Odvisno od kazni. Na začetku je vse omejeno. Prespiš lahko po nekem obdobju. Ne pričakuj postelje, imaš jogi na tleh. Tanke stene, vse se sliši. Beri ogabno. Jaz enkrat in nikoli več. Vse je odvisno, kako se bo obnašal,« je zapisala ena izmed uporabnic.

Zavod odgovarja

Ali njene navedbe držijo, smo preverili kar v zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, kjer so nam pojasnili, kako so videti obiski preko noči.

»Z namenskimi prostori za koriščenje obiskov preko noči v okviru Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij razpolagamo v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni, kjer prestajajo zaporno kazen moški obsojenci, obsojeni na zaporno kazen daljšo od enega leta in pol ter v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, ki je edini zapor za ženske obsojenke.«

Pojasnili so nam še, da lahko obsojenca oziroma obsojenko najmanj dvakrat tedensko obiščejo ožji družinski člani. »Z dovoljenjem direktorja zavoda ga smejo obiskati tudi druge osebe, ki niso ožji družinski člani, če je to v skladu z njihovim osebnim načrtom. Obiski se opravljajo v primerno opremljenih notranjih ali zunanjih prostorih in so nenadzorovani ali nadzorovani. O načinu obiska glede na varnostno oceno obsojenca odloča direktor zavoda.«

Ob tem dodajajo, da zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v 74. členu med drugim določa: »Če ima zavod ločen namenski prostor, ki omogoča zasebnost in bivanje čez noč, lahko nenadzorovani obisk traja do 24 ur.«

Ugodnost za tiste, ki spoštujejo hišni red

Takšna oblika obiskov pa ni namenjena kar vsem povprek. »To je ugodnost za obsojence, ki korektno prestajajo zaporno kazen in spoštujejo hišni red. Obsojenci lahko tovrstne obiske koristijo skupaj z osebami, ki so v osebnem načrtu vpisane kot obiskovalci - ožji svojci (npr. z ženo/možem, partnerko/partnerjem ali otroci) in odobrenimi dodatnimi obiskovalci. Še posebej je takšen prostor pomemben pri omogočanju obiskov obsojencem, katerih družina živi v tujini in lahko redkeje prihaja na obisk v zavod.«

Na vprašanje, kako so videti ti prostori in ali je res, da na tleh leži le ena vzmetnica, so odvrnili, da so tako prostor v ZPKZ Dob pri Mirni kot v ZPKZ Ig ustrezno opremljeni s posteljo in ostalim pohištvom ter pripadajočimi toaletnimi prostori.