Bralka opozarja: Pazite se tega sporočila o računu NLB, to je prevara

Na nas se je obrnila bralka Tea, ki želi opozoriti vse o prevari z elektronske pošte. Kot nam je sporočila, je dobila že več elektronskih sporočil, da so na njeni banki NLB »izboljšali varnostne ukrepe za elektronske transakcije in dodali nove predpise o varnosti plačil.« »Od vas zahtevamo obvezno potrditev,« je napisano v sporočilu in še »sledite spodnjim korakom, da znova omogočite svoje spletne funkcije.« V naslednih korakih potem pošiljatelj zahteva osebne podatke in podatke z bančne kartice.

Bralka Tea opozarja vse, da gre za prevaro. Tako so sporočili tudi z NLB, kjer v zadnjem času beležijo povečano število lažnih sporočil prek elektronske pošte. »V sporočilih se pošiljatelj izdaja kot pošiljatelj banke ali druge zunanje institucije in prejemnike sporočil vodi na lažno spletno stran (npr. skrivajo se za pretvezo, da je kreditna kartica blokirana ali gre za izboljšanje varnostnih ukrepov),« navajajo v NLB. Povečano pa je tudi število sporočil v povezavi s sistemom Flik.

Tako izgleda eno izmed sporočil. FOTO: Zaslonski posnetek

Tako pridobljene podatke nato zlorabijo za izvajanje nepooblaščenih plačil predvsem na tujih spletnih straneh, in sicer v breme vašega bančnega računa ali plačilne kartice, pojasnjujejo na omenjeni banki in vam polagajo na srce: »ne klikajte na povezavo v sporočilu, ki jo prejmete na elektronsko pošto ali na mobilni telefon. Tako sporočilo, ki je uvod v prevaro, je treba takoj izbrisati. Če dvomite v prejeto pošto,ali ste v lažno spletno banko morebiti že vnesli svoje identifikacijske podatke, nemudoma kontaktirajte kontaktni center banke ali svojega osebnega bančnika ter kartico blokirajte.«

Pomembno! Vse take in podobne poskuse takoj blokirajte in izbrišite, ne klikajte na povezave in ne posredujte svojih osebnih podatkov. Banke ali hranilnice od vas nikoli ne bodo zahtevale, da vnašate svoje osebne podatke ali podatke o karticah v spletne povezave, poslane prek elektronskih ali SMS sporočil. To je lahko prvi znak, da gre za prevaro.

