Bralka Klavdija: Sramotno. Z bolnim otrokom čakala na dežju (FOTO)

Na nas se je obrnila bralka Klavdija, ki je pred Zdravstvenim domom Kranj doživela neprijetno izkušnjo. S svojo bolno, ena in pol leta staro, hčerko je bila naročena na pregled. Zaradi razmer s covidom-19 je morala čakati zunaj na dežju pod provizorično streho, ki so jo sestavili z lesenimi deskami, preko pa so prekrili polivinil.



»Čakanje pod dežnikom in 'streho', ki ne služi ničemur, in površno narejena cesta, po kateri do ambulante prestopaš po 'cevi', je sramotno in nespoštovanja vredno. In bolan otrok z vročino mora stati pod dežnikom, medtem ko veter moči vse pod dežnikom. Sramota za zdravstveni dom,« je zapisala in poslala nekaj fotografij strehe »zunanje čakalnice«.



Vprašanja, kaj svetujejo staršem in starejšim, ki morajo čakati zunaj v slabem ali lepem vremenu, in ali bodo zunanjo čakalnico še kaj preuredili, smo poslali na ZD Kranj.



Njihov odgovor objavljamo v celoti.



»Večina rešitev, ki smo jih uredili od lanske epidemije naprej, je bila začasne narave, saj nismo pričakovali, da bo epidemija trajalo tako dolgo. Čakalnica za infektivno ambulanto ni predvidena, saj so vsi otroci predhodno naročeni ob točnem terminu in čakanja praviloma ni, razen pri tistih, ki pridejo prekmalu. Iščemo sicer tudi način, da bi tudi otroško infektivno ambulanto preselili v zabojnik, kot je ta za odrasle in šolarje. Žal to ne pomeni, da bodo pogoji boljši, bodo pa bolj ločene 'čiste in nečiste' poti zdravstvene obravnave, torej tisto najbolj nujno v izogib možnim okužbam,« so pojasnili v ZD Kranj.



