Zmrazilo vas bo, ko boste to videli: igral je golf v neposredni bližini kač (VIDEO)

Ljudje in kače imamo zanimivo sobivanje na skupnem planetu. One se bojijo ljudi, ljudje pa njih. No, vsaj veliko ljudi se jih boji. Očitno pa med njimi nista osebi, ki sta bili v Avstraliji na St Lucia Golf Links igrišču za golf.

Na instagram profilu golfjunkie1 je objavljen video, v katerem lahko vidimo, kako ena od teh dveh oseb le nekaj metrov stran od velikih temnih kač s palico udari žogico za golf, pri tem pa se ne ozira na kači. Tudi slednjih pa očitno golfist in snemalec nista kaj dosti motila, saj sta se bolj kot z njima ukvarjali ena z drugo.

V Avstraliji smo v preteklosti že večkrat videvali kače na mestih, kjer jih ne bi pričakovali. Pred časom je na primer obiskovalka enega od sydneyskih supermarketov med policami zagledala ogromnega pitona. »Bil je približno 20 cm od mojega obraza in gledal vame,« je takrat za AP pojasnila ta obiskovalka, ki takšnega gosta trgovine, verjamemo, ni pričakovala.

Pred časom pa so imeli lovci na kače v Avstraliji opraviti tudi s kačo, ki se je skrila v straniščno školjko. Kačo je opazila stanovalka, ki je hotela sesti na školjko.