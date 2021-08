Kak šok: iz police v trgovini je vanjo strmela 3 metrska kača (VIDEO)

25-letna Helaina Alati je nič hudega sluteč stopila v enega od sydneyskih supermarketov in doživela pravi šok. Med policami na oddelku za začimbe je iz police pogledal skoraj 3 metre velik piton in nepremično zrl vanjo. Seveda je takoj v roke vzela telefon in ogromno kačo posnela.



»Bil je približno 20 cm od mojega obraza in gledal vame,« je za AP pojasnila Alati, ki je sicer reševalka divjih živali in se spozna na kače.







Poznavalka divjih živali je tako videla, da gre za nestrupenega diamantnega pitona. Kačo je nato tudi spravila iz trgovine in jo izpustila nazaj v naravno okolje.





