V divjini preživela le s steklenico vina

V sili hudič še muhe žre. Ali, v primeru 48-letne Lillian Ip, ki alkohola sicer niti od daleč ne povoha, je tudi steklenica vina dobra, če brez vode za več dni obtičiš v avstralski divjini. Avstralka je namreč kar pet dni preživela v avstralski gošči zgolj s steklenico vina in nekaj sladkimi prigrizki.

60 kilometrov oddaljena od najbližjega mesta

Lillian je imela v načrtu krajši izlet do mame, a jo je pot pri tem vodila skozi avstralsko divjino zvezne države Viktorija, kjer pa je narobe zavila, kar bi že lahko bilo dovolj, da matere nikoli več ne bi videla. Njen avto je tedaj namreč obtičal v blatu, sredi ničesar ni lovil niti njen mobilni telefon. Vse, kar je imela, je bilo nekaj sladkarij, steklenica vina, ki jo je kupila za mamo, ter k sreči tudi obilico zdrave pameti. Namesto da bi sama poskušala najti pot v civilizacijo, pri čemer bi zlahka zašla še globlje, je namreč čakala pri avtomobilu in upala, da jo najdejo. Ponoči se je grela v avtomobilu, kjer je prižgala gretje. Po požirkih je srkala vino, ki ga je tokrat prvič okušala. In ohranjala moči z lizanjem lizik. A po petih dneh jo je upanje začelo zapuščati. »Mislila sem, da bom tam zunaj umrla. V petek mi je telo že povsem odpovedalo,« je dejala in v obupu tedaj tudi napisala pismo najdražjim, da jih ima rada in naj ne jokajo za njo.

Presrečni mama in hči v objemu po rešitvi

V petek je napisala poslovilno pismo. In v petek, po petih dneh v divjini, je njen avto opazil helikopter reševalne službe. »Moja prva misel, ko so me našli, sta bili voda in cigareta. Hvala bogu je policistka imela cigareto!« je dejala Lillian, ki so jo odpeljali v bolnišnico zaradi dehidracije. Na vprašanje, kakšno se ji je zdelo vino, ki jo je rešilo in ga je tedaj prvič pila, pa je le zaklela in se skremžila.